Ebola : un premier cas du virus détecté en France chez un médecin

Un médecin de retour de République démocratique du Congo a été identifié comme le premier cas positif au virus Ebola en France. Le patient est dans un état stable. Il est soigné dans un établissement spécialisé.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Un premier cas positif au virus Ebola a été identifié en France. L'information a été confirmée ce mercredi 24 juin par le ministère français de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées.

Il s’agit d’un médecin de retour de République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie et pays où le virus circule le plus activement.

Dans un communiqué, le ministère précise que "le patient est pris en charge dans un établissement de santé de référence, selon des protocoles stricts de sécurité biologique (chambre à pression négative, équipements et protocoles dédiés). Les autorités sanitaires sont pleinement mobilisées et la situation fait l’objet d’un suivi permanent".

"Toutes les mesures de précaution, et notamment l’isolement du patient, ont été prises dès son arrivée sur le territoire national avec un transfert à l’hôpital dans des conditions sécurisées afin d’éviter tout risque de contamination. Une enquête épidémiologique approfondie est menée pour déterminer les personnes qui auraient été en contact avec le patient" a ajouté le ministère dans ce communiqué.

Un suivi dédié a également été mis en place pour le retour des humanitaires français dans le pays.

AFP/VNA/CVN



