Au moins dix morts dans un accident de la route en Turquie

Au moins dix personnes ont été tuées et 25 autres blessées vendredi 9 août dans un accident d'autocar dans la capitale turque, Ankara, ont annoncé les autorités locales.

Le véhicule a percuté un pilier de pont dans le district de Polatli sur l'autoroute Ankara-Eskisehir, a déclaré à la presse le gouverneur de la province d'Ankara, Vasip Sahin. Il n'y avait pas de traces de freinage et le conducteur s'est peut-être endormi, a-t-il ajouté, précisant que la cause de l'accident faisait l'objet d'une enquête. Des équipes de pompiers, de recherche et de secours, ainsi que des équipes sanitaires ont été dépêchées sur les lieux. La route où l'accident s'est produit a été fermée à la circulation.

Xinhua/VNA/CVN