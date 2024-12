L'AGNU adopte deux résolutions sur la paix au Moyen-Orient

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans une résolution adoptée par 157 voix pour, huit contre et sept abstentions, l'AGNU a demandé à Israël de cesser toute activité de colonisation et d'évacuer les colons des territoires palestiniens occupés.

Le document exprime "un soutien indéfectible, conformément au droit international, à la solution à deux Etats d'Israël et de Palestine", soulignant la nécessité de s'engager d'urgence dans un processus de paix au Moyen-Orient.

L'assemblée a également adopté une autre résolution affirmant qu'Israël n'a pas respecté la résolution 497 du Conseil de sécurité de 1981 et que sa juridiction imposée sur le Golan syrien occupé est nulle et non avenue.

La résolution exhorte Israël à reprendre les pourparlers sur les volets syrien et libanais et à se retirer de tout le Golan syrien occupé.

"La paix et la sécurité ne seront jamais obtenues par la force ni l'occupation", a estimé Philemon Yang, président de l'AGNU, lors de la réunion.

La solution à deux États est la seule voie vers une paix durable au Moyen-Orient, a-t-il observé. "Après plus d'un an de guerre et de souffrances, la réalisation de cette vision est plus urgente que jamais."

Appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la libération inconditionnelle de tous les otages, M. Yang a jugé qu'il était temps pour tous d'"enterrer la hache de guerre une fois pour toutes".

Xinhua/VNA/CVN