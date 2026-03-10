La 5G ouvre une nouvelle ère pour l’économie numérique

La Résolution 57 du Bureau politique affirme que les infrastructures numériques doivent précéder le développement. Dans ce contexte, le déploiement de la 5G au Vietnam devient un levier stratégique pour la croissance, l’innovation et la modernisation du pays.

La Résolution 57 du Bureau politique, relative aux percées dans le développement des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, affirme clairement que les infrastructures numériques doivent précéder le développement, en constituant le socle de l’économie numérique, de la société numérique et du gouvernement numérique.

Dans ce contexte, le déploiement et le développement du réseau 5G au Vietnam ne représentent pas seulement une avancée technologique majeure, mais aussi un moteur essentiel pour stimuler une croissance économique durable, renforcer la compétitivité nationale et soutenir le processus d’industrialisation et de modernisation.

Après une période de commercialisation au Vietnam, la 5G, grâce à ses débits ultra-élevés, à sa latence extrêmement faible et à sa capacité de connexion simultanée massive, ne constitue pas uniquement une amélioration des vitesses de transmission de données, mais établit une plateforme pour de nouveaux modèles d’affaires et de nouvelles solutions numériques, contribuant ainsi à un développement plus approfondi de l’économie numérique.

L’État et les entreprises en synergie

La stratégie nationale de développement de la 5G se concrétise à travers des politiques nationales relatives aux technologies et aux infrastructures numériques. Parallèlement, les entreprises de télécommunications ont élaboré des plans précis visant à atteindre, d’ici 2025, un débit moyen de transmission de 100 Mbps et, à l’horizon 2030, une couverture 5G à l’échelle nationale.

En accompagnement des opérateurs, la Résolution 57 souligne l’engagement de l’État à investir massivement dans les infrastructures numériques, dont la 5G. La Résolution n°193/2025/QH15, adoptée par l’Assemblée nationale le 19 février 2025, portant expérimentation de mécanismes et politiques spécifiques en faveur d’une percée dans la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, constitue l’institutionnalisation de la Résolution 57.

Elle établit un cadre juridique novateur, avec un périmètre pilote clairement défini, des mécanismes spécifiques et une grande flexibilité, permettant de simplifier les procédures, de renforcer la décentralisation et l’autonomisation, et d’encourager l’initiative et la créativité des administrations, organisations, entreprises et intellectuels.

Dans le secteur des télécommunications, la Résolution n°193 est considérée comme un levier de transformation majeur à l’ère numérique. Le gouvernement prévoit ainsi un soutien financier pouvant atteindre 15% de la valeur totale de l’investissement pour les entreprises déployant au moins 20.000 stations de base 5G en 2025.

Le 1er mars 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué la Directive N°05 sur les mesures visant à stimuler la croissance économique, demandant notamment d’accélérer la commercialisation de la 5G et de développer fortement le haut débit à très grande vitesse en tant que nouveaux moteurs de croissance.

Les trois principaux opérateurs vietnamiens - le Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel , le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) et la Compagnie générale des télécommunications MobiFone - ont engagé la commercialisation de la 5G selon leurs capacités respectives, conciliant valorisation de leurs atouts et maintien d’une concurrence saine.

Viettel a été le premier opérateur à annoncer la commercialisation de la 5G, le 15 octobre 2024, avec l’objectif d’étendre la couverture à l’ensemble de la population et de déployer l’infrastructure et les services 5G dans 100% des provinces et grandes villes, zones industrielles, centres de recherche, gares, ports maritimes et aéroports, tout en développant rapidement un écosystème riche de services et d’applications destinés à soutenir les activités socio-économiques, notamment dans les secteurs de la production, de la santé, de l’éducation, des transports et de la logistique.

VNPT a officiellement lancé le service VinaPhone 5G le 10 décembre 2024, en ciblant prioritairement les zones à fort enjeu socio-économique, sans condition d’abonnement à un nouveau forfait.

Le 23 juin 2025, MobiFone est devenu le troisième opérateur à annoncer la commercialisation officielle de la 5G, concentrant dans un premier temps ses services dans les centres des grandes provinces et villes.

Afin de faciliter l’investissement dans les infrastructures numériques et de préparer le déploiement d’applications futures, le ministère des Sciences et des Technologies a organisé en 2025 la mise aux enchères de la bande de fréquences 700 MHz, qualifiée de "bande diamant" par les experts en raison de sa large couverture, de sa forte capacité de pénétration et de son coût d’infrastructure optimisé.

Viettel a remporté, le 20 mai 2025, le bloc B2-B2’ (713–723 MHz et 768-778 MHz), devenant le premier opérateur vietnamien à détenir cette bande. Le 16 septembre 2025, VNPT a obtenu le bloc B1-B1’ (703-713 MHz et 758–768 MHz).

La bande 700 MHz offre une couverture 2,6 fois supérieure à celle de la bande 1800 MHz et permet de réduire de trois à quatre fois le nombre de stations nécessaires, facilitant l’extension du réseau à moindre coût, notamment dans les zones rurales et montagneuses à faible densité de population. Elle contribue ainsi à réduire l’écart avec les opérateurs régionaux dans la course à la 5G.

Réduire les écarts de développement

Selon un rapport du ministère des Sciences et des Technologies, en décembre 2025, la couverture commerciale de la 5G atteignait 91,2% de la population nationale. D’après Nguyên Anh Cuong, directeur adjoint de l’Autorité des télécommunications, les pays mettent en moyenne trois ans pour atteindre un taux de couverture de 90%. Ces performances placent le Vietnam parmi les pays affichant le déploiement de la 5G le plus rapide au monde.

Au-delà de la performance technique, cette avancée contribue à établir un socle d’infrastructures numériques relativement homogène, réduisant les disparités entre régions, entre zones urbaines et rurales.

Viettel considère la 5G comme une infrastructure stratégique nationale. Outre les services aux particuliers, l’opérateur a déployé des réseaux privés pour les entreprises et les usines, et expérimenté des applications en temps réel sans latence, ouvrant de nouvelles perspectives pour la production et la gouvernance.

En 2025, Viettel a installé 23.500 nouvelles stations BTS 5G, portant le total à 30.000 stations fin 2025, couvrant 90% des zones extérieures et 70% des zones intérieures. En 2026, 15.000 stations supplémentaires seront déployées, visant près de 85% de couverture intérieure. Les nouveaux abonnements 5G représentent actuellement 50% des nouveaux abonnés, tandis que la consommation de données 5G augmente de 15 à 20%.

Viettel est par ailleurs le seul opérateur à déployer intégralement un réseau 5G SA (Standalone), depuis le cœur de réseau jusqu’aux équipements radio, permettant d’atteindre des débits théoriques allant jusqu’à 10 Gbps, avec des vitesses réelles 15 à 20 fois supérieures à la 4G.

En 2025, VNPT accélère son déploiement afin d’atteindre en 2026 une couverture de 55 à 60% de la population, en privilégiant les zones urbaines, industrielles, portuaires et aéroportuaires. Le groupe développe également des capacités clés telles que le Network Slicing, les API réseau et des réseaux privés pour l’enseignement supérieur et les usines intelligentes, préparant l’émergence de nouveaux modèles d’affaires numériques.

MobiFone, pour sa part, poursuit l’extension nationale de la 5G et investit dans des solutions et plateformes numériques pour soutenir des projets de villes intelligentes, de centres de secours dotés de drones ou de véhicules autonomes.

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, la couverture nationale de la 5G en 2025 constitue une première étape dans la création d’un socle pour l’économie numérique et les nouveaux modèles d’affaires. L’application de la 5G transforme les pratiques commerciales, y compris dans les zones rurales et reculées, où les agriculteurs peuvent vendre leurs produits en direct depuis leurs exploitations, en s’adressant directement aux consommateurs à travers le pays.

D’après un responsable de Viettel Post, une session de vente en direct d’environ deux heures a permis à des agriculteurs de la province de Lai Châu d’écouler 300 tonnes de produits vers des consommateurs à Hô Chi Minh-Ville et à Cân Tho, grâce à la combinaison de la 5G et du réseau logistique. "Lorsque les agriculteurs réalisent des ventes en direct via livestream, la confirmation des commandes s’effectue rapidement. Nous assurons l’acheminement des produits directement jusqu’au consommateur final ; l’origine des marchandises est clairement identifiée, garantissant ainsi la qualité des produits livrés aux clients", a souligné le responsable.

L’investissement dans la 5G s’inscrit ainsi dans une vision de long terme. Le Vietnam a fait le choix d’un déploiement "rapide et étendu", conformément aux expériences internationales. L’efficacité de la 5G ne se mesure pas aux bénéfices à court terme, mais à son impact stratégique sur la productivité, l’efficacité de la gouvernance publique, la qualité de vie des citoyens et la compétitivité durable de l’économie nationale.

