La 1re Foire d’automne : un rendez-vous majeur pour dynamiser la consommation et les investissements

Plus de 2.500 entreprises vietnamiennes et internationales convergent à la 1 re Foire d’automne 2025 pour présenter des milliers de produits industriels, agricoles et culturels. Au cœur de cet événement : une immersion unique entre innovations commerciales, saveurs culinaires et spectacles artistiques, célébrant la richesse et la créativité vietnamiennes.

>> Commerce responsable et innovation au cœur de la Foire d’automne 2025

>> Le thé vietnamien, entre tradition et modernité, séduit à la première Foire d'automne 2025

>> Ouverture de la première Foire d'automne 2025 à Hanoï

Photo : CVN

Le 25 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a officiellement inauguré la première Foire d’automne 2025 à Hanoï, qualifiant cet événement d’important rendez-vous économique et culturel célébrant la créativité vietnamienne.

Placée sous le thème "Connecter les hommes avec la production et les affaires", la foire se déroule du 25 octobre au 4 novembre au Centre national des expositions du Vietnam, un lieu moderne destiné à devenir un nouveau symbole de la capitale.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le Premier ministre a souligné : "C'est un événement d’envergure nationale, mais aussi internationale. Il valorise les produits et marques vietnamiennes d’exception, stimule la consommation nationale et promeut la priorité donnée aux produits vietnamiens".

La Foire d’automne 2025 doit contribuer à dynamiser la croissance économique, alors que le Vietnam vise un Produit intérieur brut (PIB) en hausse de plus de 8% cette année, avec une progression à deux chiffres attendue dans les années à venir.

Photo : Thuy Hà/CVN

La plus grande foire commerciale du genre au Vietnam

L’événement s’étend sur plus de 130.000 m², répartis en cinq zones thématiques et autour de 3.000 stands. Il rassemble des représentants de 34 provinces et villes, des ministères, ainsi que plus de 2.500 organisations et entreprises vietnamiennes et internationales.

Les visiteurs peuvent y découvrir des expositions de produits, des espaces culturels et culinaires, ainsi que des spectacles artistiques, faisant de la foire une vitrine dynamique de l’identité et de la créativité vietnamiennes.

Bien qu’organisée en un délai court, la foire a réussi à incarner ce que le Premier ministre a désigné comme les "six plus" : une envergure sans précédent, un cadre ultramoderne, une diversité exceptionnelle de produits, une qualité accrue, des animations captivantes et des politiques préférentielles particulièrement avantageuses. Il a synthétisé ces points forts en évoquant la plus grande ampleur, l’espace le plus innovant, la variété la plus étendue, l’excellence la plus affirmée, les activités les plus attractives et les meilleures mesures d’incitation.

"La foire illustre l’esprit d’intégration du Vietnam, son dynamisme créatif et son ambition de nouveaux sommets. Elle symbolise l’unité, l’innovation et la détermination, un état d’esprit orienté vers l’avenir", a-t-il ajouté.

Photo : CVN

Un levier clé pour le commerce, l’investissement et le tourisme

La Foire d’automne est pensée comme une plateforme stratégique pour promouvoir le commerce, l’investissement et le tourisme, en reliant partenaires nationaux et internationaux et en créant des opportunités de coopération et d’échanges technologiques.

Elle appuie également les entreprises dans leur transformation numérique, leur transition écologique ainsi que dans l’économie circulaire et fondée sur la connaissance, des secteurs clés de la vision stratégique à long terme du Vietnam, centrée sur la paix, la prospérité et la durabilité.

"Grâce à sa position stratégique et à ses ambitions, le Vietnam souhaite devenir un centre d’exposition majeur en Asie et une destination incontournable pour fles salons internationaux", a précisé le chef du gouvernement Pham Minh Chinh. Il a cité la vision du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, qui promeut le développement de l’économie culturelle et créative comme un nouveau pilier de la croissance.

Quelques images capturées lors de la foire

Solidarité face aux catastrophes naturelles

Face aux catastrophes naturelles qui touchent actuellement les provinces du Nord et du Centre, le Premier ministre a exprimé sa profonde sympathie envers les populations affectées. Il a appelé la communauté d’affaires et le public à soutenir les efforts de secours.

"Cette compassion et cette solidarité sont au cœur de notre peuple : que la feuille indemne protège la feuille déchirée”, a-t-il rappelé.

Pham Minh Chinh a aussi chargé le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) de garantir le succès de la foire et de préparer une série d’événements annuels, les Foires des quatre saisons, qui se dérouleront parallèlement à des éditions internationales à venir.

Il a encouragé les collectivités à valoriser leurs produits phares via l’initiative "À chaque commune son produit" (OCOP), à renforcer les liens d’investissement et de tourisme, et à promouvoir les marques vietnamiennes à l’étranger.

"La Foire de l’automne 2025 ouvre un nouvel espace de connexion entre entreprises et consommateurs, entre le Vietnam et le monde. Plus qu’un salon, c’est un lieu où naissent la créativité, l’intelligence et la fierté nationale", a conclu le chef du gouvernement.

Il a exprimé sa conviction que le succès de cet événement "inspirera de nouvelles ambitions pour hisser le Vietnam à un rang mondial supérieur".

Thuy Hà/CVN