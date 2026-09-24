La magie de la mi-automne illumine le Vieux quartier

À l’approche de la Fête de la mi-automne, la rue Hàng Ma, au cœur du Vieux quartier de Hanoï, se transforme en un véritable écrin de couleurs et de traditions.

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Lanternes en étoile, poissons-carpe lumineux, masques, têtes de licorne pour les danses festives et jouets d’antan composent un décor foisonnant qui attire chaque jour habitants, familles et visiteurs en quête d’authenticité.

Organisé du 11 au 25 septembre 2026, le marché traditionnel de la mi-automne du Vieux quartier met à l’honneur le thème : “Honorer, préserver et faire rayonner les valeurs de cette fête traditionnelle”. Bien au-delà de l’animation commerciale, l’événement célèbre un patrimoine culturel profondément ancré dans la mémoire hanoïenne.

Depuis Hàng Ma, la promenade se prolonge naturellement vers d’autres espaces emblématiques du Vieux quartier, notamment les rues Hàng Buôm et Ma Mây, jusqu’aux abords du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée), où se déploient diverses activités culturelles. Cet itinéraire invite les visiteurs à découvrir, au fil des ruelles et des festivités, toute la richesse d’un art de vivre transmis de génération en génération.

En alliant sauvegarde patrimoniale et dynamisme culturel, ces animations font rayonner la tradition de la Mi-automne tout en renforçant l’attrait touristique de Hanoï par le biais d’expériences profondément marquantes et authentiques.

Texte et photos : Nguyên Hiêu - Phuong Nga/VNA/CVN