L1 : L'OM se rachète et fait tomber le leader lensois

Superbe réaction de l'OM : sous pression au classement et fragilisé par sa nette défaite de mercredi contre Liverpool en Ligue des champions, Marseille a très logiquement battu Lens (3-1) samedi 24 janvier au Vélodrome, mettant fin à la superbe série des Sang et Or, qui ne sont plus leaders.

>> L1 : Lyon coule Monaco, Rennes s'offre le Losc, Nice se stabilise

>> L1 : l'OM atomise Angers avant Liverpool

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec huit points de retard sur les Lensois au coup d'envoi, l'OM pouvait tout perdre lors de ce vrai choc de la Ligue 1. Mais voilà au contraire les Marseillais regonflés et revenus à cinq longueurs de leur victime du jour, qui laisse la première place du classement au Paris SG.

Les Lensois n'avaient plus perdu depuis une éternité et arrivaient au Vélodrome à la tête d'une impressionnante série de dix victoires consécutives, dont huit en championnat. Mais ils sont donc tombés, et d'assez haut, car Marseille a été clairement supérieur tout au long du match.

Sortis frustrés et déçus de leur défaite de mercredi 21 janvier contre Liverpool, face à qui ils avaient paru terriblement impuissants, les Marseillais ont en effet réussi samedi tout ce qu'ils n'étaient pas parvenus à faire face aux Reds : mettre de l'intensité, jouer rapidement et verticalement et allumer un stade qui, même privé d'un virage (suspendu pour pyrotechnie), n'attendait que ça.

L'équipe de Roberto De Zerbi a ainsi produit un premier quart d'heure de rêve, appuyé sur un inédit milieu en losange, qui faisait une place aux deux recrues, Quinten Timber et Ethan Nwaneri, tout en laissant Mason Greenwood sur le banc.

Débuts parfaits de Nwaneri

Les Lensois et Pierre Sage n'y ont rien compris et dès la 3e minute, alors qu'ils n'avaient quasiment pas touché le ballon, ils étaient déjà menés 1-0 via un but plein de rage et de volonté d'Amine Gouiri (1-0).

Dix minutes plus tard, c'est le très jeune Nwaneri (18 ans) qui s'est présenté au Vélodrome avec une action de grande classe : parti de sa moitié de terrain, l'attaquant prêté par Arsenal a conclu sa longue chevauchée avec un crochet létal sur Malang Sarr et une frappe du gauche petit filet, presque en douceur (2-0, 13e).

Autour de la 25e minute, Lens a tout de même un peu repris ses esprits et a commencé à ressembler, si ce n'est à un leader du championnat, au moins à une équipe de haut de tableau. Mais les Marseillais n'ont finalement pas laissé grand-chose aux Sang et Or, en dehors d'une action au bout de laquelle Odsonne Edouard aurait dû faire mieux (28e).

Et la domination marseillaise s'est poursuivie après la pause, les Lensois semblant vraiment en mal de solutions.

Objectif Bruges

Florian Thauvin, jusque-là discret pour ses retrouvailles avec le Vélodrome quelques années après, a tout de même commencé à prendre plus d'initiatives, mais l'OM maîtrisait son sujet et le rythme de la partie.

Il faut dire qu'à l'heure de jeu, De Zerbi a pu faire entrer Greenwood, puis Benjamin Pavard ou Pierre-Emerick Aubameyang, un luxe assez unique en L1, en tous cas loin de la capitale.

Supérieurement équipé en attaque, l'OM a donc encore trouvé la faille à la 75e minute avec un mouvement Paixao-Gouiri-Greenwood qui a décalé sur l'aile droite Timothy Weah, passeur décisif pour le doublé de Gouiri (3-0).

Photo : AFP/VNA/CVN

En fin de match, une étourderie du jeune Darryl Bakola a permis à Rayan Fofana de réduire la marque (3-1, 85e), ce qui agacera vraisemblablement De Zerbi, qui aimerait voir son équipe réussir parfois à protéger le but de Geronimo Rulli jusqu'au bout.

Pour l'OM, la suite aura maintenant lieu mercredi à Bruges, où il s'agira de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions, une compétition à laquelle les Lensois ont encore tout à fait le droit de rêver : ils sont deuxièmes du championnat et vendredi, ils reçoivent Le Havre pour tenter de lancer une nouvelle série de victoires.

AFP/VNA/CVN