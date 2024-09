Journalisme : formation professionnelle, "marque de fabrique de la coopération" Vietnam - Wallonie-Bruxelles



>> Vietnam - Wallonie-Bruxelles : 27 nouveaux projets de coopération approuvés

>> Renforcer les compétences en journalisme multimédia

>> La VNA et Wallonie-Bruxelles au Vietnam renforcent leur coopération

Photo : CTV/CVN

La formation, qui succède aux trois sessions précédentes, fait partie du projet 2.5 intitulé "Renforcement des compétences professionnelles et de français des journalistes francophones", dans le cadre du programme de coopération entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles pour la période 2022-2024. Les opérateurs sont l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) et la radio nationale La Voix du Vietnam (VOV) du côté vietnamien, et la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), l'Agence de presse Belga et l'Université libre de Bruxelles (ULB) du côté belge.

Animée par le journaliste belge Alain Gérard, rédacteur en chef de Latitudes (medialatitudes.be) et enseignant à l'ULB, cette formation se divise en deux sessions, chacune durant une semaine : la première destinée à 14 journalistes francophones, et la deuxième à 29 reporters non francophones de la VNA et de la VOV.

Le formateur belge échangera avec les journalistes vietnamiens sur des sujets variés liés au multimédia, tels que "Écrire pour le web", "Fil info", "Data journalisme", "Fact-checking", "Fake news", "Utilisation des réseaux sociaux", "Éditorialisation" et "Intelligence artificielle". Il leur partagera également son expérience en Belgique.

Photo : CTV/CVN

"Exemple parfait"

N'ayant pas pu assister à la cérémonie d'ouverture de l'atelier, le Délégué général de Wallonie-Bruxelles au Vietnam, Pierre Du Ville, s'est adressé aux participants via une allocution vidéo. Il a déclaré qu'il était "particulièrement heureux que cette mission de formation puisse se tenir", car ce projet est "l’exemple parfait" de "notre coopération", qui vise à renforcer mutuellement les compétences "dans un domaine considéré comme essentiel au Vietnam et en Belgique" : la création de produits d'information numérique fiables et de qualité.

Selon lui, "dans un monde de plus en plus connecté", où l'information circule avec une grande facilité, "il est plus qu’indispensable de garantir un accès permanent à une information de qualité, ce qui nécessite des professionnels formés aux techniques les plus récentes".

Ainsi, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam "est heureuse de soutenir cette initiative car elle s’inscrit dans les priorités de nos autorités" : la promotion de la formation professionnelle, "un des piliers de notre coopération", garantissant la prospérité et l'avenir des jeunes générations. Ce renforcement mutuel des compétences, dans "un esprit gagnant-gagnant", est également une "marque de fabrique de notre coopération".

"Fort soutien"

Photo : TN/CVN

De son côté, la rédactrice en chef du Courrier du Vietnam, Nguyên Hông Nga, coordinatrice du projet 2.5, a précisé : "Le projet +Renforcement des compétences professionnelles et de français des journalistes francophones+ est actuellement mené à bien. En trois ans (2022-2024), 15 journalistes vietnamiens sont partis en Belgique pour la formation renforcée à l'ULB et suivre des stages à la Belga et à la RTBF. Parallèlement, des experts belges ont effectué quatre missions de 14 jours au Vietnam, pour des formations au photojournalisme, au podcast, aux compétences en journalisme multimédia et au journalisme digital".

Mme Hông Nga n'a pas tari d'éloges de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam ainsi que des trois partenaires belges pour leur "fort soutien" apporté aux journalistes vietnamiens pour renforcer leurs compétences professionnelles et améliorer la qualité de leur information.

À trois reprises

Alain Gérard a, quant à lui, déclaré : "Je suis heureux d’être ici pour la troisième fois. Je vais partager avec mes collègues nos expériences pour s'adapter à notre métier de journalisme en pleine évolution".

Pour Cao Hoàng Hoa, du Courrier du Vietnam (relevant de la VNA), le seul journal en langue française du Vietnam, cette formation donnée par des experts de Wallonie-Bruxelles à Hanoï est aussi la troisième à laquelle elle participe. Elle a exprimé : "Les cours dispensés par les journalistes belges sont très utiles et parfaitement adaptés aux tendances de la presse moderne. Lors de précédentes formations, nous avons pu développer nos compétences professionnelles pour améliorer nos techniques d'écriture en français et la présentation de notre article afin de mieux attirer les lecteurs. J’espère qu’après cette formation, j’aurai acquis de nouvelles compétences dans le traitement de l’information face au défi du numérique, de l'utilisation de l'IA et au développement de nouveaux canaux de diffusion en ligne".

Comme l'a indiqué le Délégué général de Wallonie-Bruxelles au Vietnam, Pierre Du Ville, "la coopération internationale et sa faculté à mettre en réseau des acteurs du monde entier représente probablement l’unique réponse aux défis rencontrés par l’humanité".

Thao Nguyên/CVN