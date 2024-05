John Swinney confirmé comme Premier ministre écossais

Les législateurs écossais ont élu mardi 7 mai le dirigeant du Parti national écossais (SNP), John Swinney, au poste de nouveau Premier ministre écossais, en remplacement de Humza Yousaf qui a officiellement démissionné plus tôt le même jour.

Les législateurs écossais ont élu mardi 7 mai le dirigeant du Parti national écossais (SNP), John Swinney, au poste de nouveau Premier ministre écossais, en remplacement de Humza Yousaf qui a officiellement démissionné plus tôt le même jour. M. Swinney a remporté 64 voix, ce qui lui garantit la majorité requise en raison des sept abstentions du Parti écologiste écossais. M. Swinney, 60 ans, est devenu lundi le nouveau dirigeant du SNP, parti au pouvoir. Un vétéran de ce parti indépendantiste, il en avait déjà assuré la direction entre 2000 et 2004. Son prédécesseur, M. Yousaf, a annoncé la semaine dernière sa démission après avoir perdu le soutien du Parti écologiste écossais, après la fin de l'accord de partage de pouvoir entre les deux partis qui permettait au SNP de disposer d'une majorité au Parlement. Le SNP et les verts écossais ont mis fin à leur alliance suite à des tensions sur des sujets tels que l'abandon par le gouvernement de son objectif de réduction des émissions de carbone de 75% d'ici à 2030.

Xinhua/VNA/CVN