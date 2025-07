Élection à la Chambre haute au Japon : la coalition au pouvoir ne devrait pas conserver sa majorité

La coalition au pouvoir au Japon, composée du Parti libéral-démocrate (PLD) et du Komeito, ne devrait pas conserver sa majorité à la Chambre des conseillers après les élections de dimanche 20 juillet, selon les médias.

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Le scrutin pour l'élection à la Chambre haute, où la moitié des sièges est à pourvoir, s'est terminé à 20h00 (heure locale). Le camp au pouvoir risque de perdre sa majorité, selon les projections de la chaîne publique NHK, qui se base sur son sondage de sortie des urnes.

Le PLD du Premier ministre Shigeru Ishiba et son partenaire au pouvoir, le Komeito, doivent remporter au moins 50 des 125 sièges disputés pour conserver la majorité. Selon la NHK, ils devraient obtenir entre 32 et 51 sièges.

Du côté de l'opposition, la NHK prévoit que le plus grand parti, le Parti démocrate constitutionnel, pourrait augmenter son nombre de sièges, tandis que le Parti démocrate du peuple et le Sanseito devraient enregistrer des gains importants.

Un sondage de sortie des urnes réalisé par Kyodo News montre également que le bloc au pouvoir aurait du mal à conserver sa majorité à la chambre haute de la Diète, qui compte 248 sièges.

Actuellement, le PLD et le Komeito détiennent 75 sièges qui ne sont pas soumis à réélection. Si le PLD et le Komeito ne parviennent pas à obtenir 50 des 125 sièges disputés lors de cette élection, le Japon plongera dans une crise politique, car M. Ishiba devra alors chercher le soutien des partis d'opposition à la chambre haute, selon Kyodo News.

Le secrétaire général du PLD, Hiroshi Moriyama, s'est dispensé de commentaires à la télévision. "Le dépouillement des votes est toujours en cours et je préfère m'abstenir de tout commentaire sur la nature de la responsabilité à ce stade".

Lors des élections générales d'octobre 2024, la coalition au pouvoir avait déjà perdu sa majorité à la Chambre des représentants, la Chambre basse, plus puissante, obligeant M. Ishiba à former le premier gouvernement minoritaire du Japon depuis plus de trois décennies.

Xinhua/VNA/CVN