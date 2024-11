Ishiba réélu Premier ministre du Japon

Photo : Kyodo/VNA/CVN

La Diète s'est réunie en session extraordinaire lundi après-midi 11 novembre pour choisir le Premier ministre. Tandis que la coalition au pouvoir, composée du PLD et de Komeito, a perdu la majorité qu'elle détenait depuis longtemps lors des élections générales du mois dernier, le vote a donné lieu à un second tour entre Ishiba et Yoshihiko Noda, leader du Parti constitutionnel démocratique, qui est l'un des principaux partis d'opposition.

Lors du second tour à la Chambre des représentants, M. Ishiba, âgé de 67 ans, a obtenu 221 voix, devançant M. Noda et devenant ainsi le 103e Premier ministre du pays, bien qu'il n'ait pas atteint le seuil de la majorité de 233 voix.

Il sera officiellement investi lors d'une cérémonie au palais impérial et tiendra une conférence de presse dans la soirée.

M. Ishiba a pris ses fonctions de 102e Premier ministre du pays au début du mois d'octobre et a rapidement convoqué des élections anticipées dans le but de consolider sa position. Mais au lieu d'un mandat renforcé, il a été confronté à un revers important, car les électeurs, frustrés par la hausse de l'inflation et le scandale des caisses noires, ont donné au bloc au pouvoir son plus mauvais résultat depuis 2009.

Le PLD et le Komeito ont obtenu un total de 215 sièges sur les 465 que compte la puissante chambre du Parlement, soit moins que les 233 sièges nécessaires pour obtenir la majorité. Le PLD a remporté à lui seul 191 sièges, soit beaucoup moins que les 247 sièges qu'il détenait avant l'élection.

En revanche, le principal parti d'opposition, le Parti constitutionnel démocratique, a vu sa représentation augmenter de manière significative, passant de 98 sièges avant les élections à 148 sièges.

Xinhua/VNA/CVN