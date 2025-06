Italie : l'ISTAT abaisse sa prévision de croissance à 0,6% pour 2025

>> L'Italie divise par deux sa prévision de croissance pour 2025

>> Télécoms : l'italien TIM, convoité, a fortement réduit ses pertes

>> Rachat de BPM : la banque UniCredit renonce à son recours contre Rome

L'ISTAT prévoit désormais une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,6% cette année. Cette estimation est en baisse par rapport à celle de 0,8% publiée en décembre dernier, et à celle de 1,1% annoncée il y a un an. Cette révision à la baisse aligne les prévisions de l'ISTAT sur celles précédemment publiées par le ministère des Finances et la Banque d'Italie. Au cours des deux dernières années, le PIB italien a enregistré une croissance annuelle moyenne de 0,7%.

Xinhua/VNA/CVN