ISYA 2026 : Quy Nhon accueille la relève mondiale de l’astronomie

Du 28 septembre au 16 octobre, Quy Nhon accueille la 48 e École internationale des jeunes astronomes (ISYA). Trente-deux jeunes chercheurs et 14 enseignants venus de 15 pays et territoires y échangent pendant trois semaines autour des grandes questions de l’astronomie et de l’astrophysique contemporaines.

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Le coup d’envoi de l’ISYA 2026 a été donné le 28 septembre au Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE), à Quy Nhon, dans la province de Gia Lai (Centre). Organisée par l’Association "Rencontres du Vietnam" et l’ICISE, en collaboration avec l’Union astronomique internationale (IAU) et l’Académie norvégienne des sciences et des lettres (NASL), cette 48e édition témoigne de la vocation internationale de ce programme consacré à la formation de la nouvelle génération d’astronomes.

Créée en 1967 par l’IAU, l’ISYA vise à favoriser la formation et le développement professionnel de jeunes astronomes, notamment ceux issus de régions où les possibilités de recherche et de formation restent limitées. Le programme bénéficie également du soutien de la NASL, par l’intermédiaire de son Office for Young Astronomers (OYA).

Un programme au cœur de l’astronomie contemporaine

Pendant trois semaines, les participants explorent un large éventail de domaines, de la physique stellaire aux galaxies et à la cosmologie, en passant par les exoplanètes, l’astronomie radio et optique, les observatoires virtuels et les bases de données, ainsi que l’apprentissage automatique appliqué à l’analyse des données astronomiques.

L’enseignement associe cours théoriques, travaux pratiques, analyse de données, projets de groupe et échanges scientifiques. Cette approche permet aux jeunes chercheurs de se familiariser avec les méthodes et les outils actuellement utilisés dans la recherche astronomique, tout en développant leurs compétences en analyse, en modélisation et en traitement des données.

L’édition 2026 réunit des scientifiques issus de plusieurs institutions de référence, notamment les universités d’Oslo, Okayama et Hyogo, le CAB-CSIC-INTA en Espagne, l’Université centrale nationale de Taïwan (Chine), l’Université Maulana Azad National Urdu en Inde, l’Université de technologie de Swinburne en Australie, le California Institute of Technology (Caltech) aux États-Unis, ainsi que le Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI) et l’Université des sciences et technologies de la République de Corée.

Parmi les enseignants figurent notamment les Professeurs David Mota, Itziar Aretxaga, Wen-Ping Chen, Jun Takahashi et Thiêm Hoàng, ainsi que les chercheurs Yasunori Hori, Priya Hasan Shah, Sara Webb, Nguyên Trong Hiên, Phạm Ngoc Diêp et Nguyên Luong Quang.

Apprendre, échanger et bâtir des collaborations

Au-delà des connaissances scientifiques, l’ISYA offre aux jeunes astronomes un espace privilégié pour nouer des contacts avec des chercheurs et des pairs venus de différents horizons. Les échanges engagés à Quy Nhon peuvent ainsi contribuer à faire émerger de nouvelles collaborations et à renforcer, sur le long terme, les réseaux scientifiques internationaux.

Les participants sont également invités à présenter leurs travaux sous forme de posters scientifiques. Ces présentations leur permettent de confronter leurs résultats et leurs idées au regard de spécialistes, tout en échangeant directement avec d’autres jeunes chercheurs.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-directeur du Service provincial des sciences et technologies, Phan Hô Giang, a salué l’organisation de cette école internationale au Vietnam, y voyant à la fois une marque de confiance envers l’ICISE et un honneur pour la province de Gia Lai.

Il a notamment souligné la diversité du programme et l’intérêt d’une formation associant enseignement, travaux pratiques, projets collectifs, observations et orientation professionnelle.

"Je souhaite que les étudiants tirent pleinement parti de cette occasion : qu’ils posent des questions, travaillent en équipe et présentent avec confiance leurs résultats. J’espère également que les relations scientifiques nouées à Quy Nhon se transformeront en collaborations de recherche durables".

Quy Nhon, un carrefour de la science internationale

Pour la province de Gia Lai, l’accueil de l’ISYA 2026 s’inscrit dans la volonté de renforcer la coopération scientifique internationale autour de l’ICISE. Le Service provincial des sciences et technologies entend poursuivre sa collaboration avec le Centre dans l’organisation d’activités scientifiques internationales et se tient prêt à accueillir les participants au Centre de découverte scientifique et d’innovation de la province.

En réunissant pendant trois semaines de jeunes astronomes et des chercheurs expérimentés autour de disciplines aussi diverses que la physique stellaire, les exoplanètes, les galaxies, la cosmologie ou encore l’astronomie radio, l’ISYA 2026 fait de Quy Nhon un lieu de formation, de dialogue et de partage des savoirs au service de la relève scientifique.

Texte et photos : Câm Sa - ICISE/CVN