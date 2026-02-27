OIM

2025 : plus de 7.600 personnes sont mortes ou ont disparu sur les routes migratoires

Au moins 7.667 personnes sont mortes ou ont disparu sur les routes de migration à travers le monde en 2025, a déclaré jeudi 26 février un porte-parole de l'ONU citant l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

S'adressant aux journalistes lors d'un point presse quotidien, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a déclaré que selon l'OIM, les traversées maritimes restaient parmi les routes les plus meurtrières, avec au moins 2.185 personnes mortes ou portées disparues en Méditerranée, et 1.214 décès recensés sur la route Atlantique entre l'Afrique de l'Ouest et les Canaries.

Malgré que le nombre de décès en 2025 était inférieur à celui de 2024 (quelque 9.200 décès) d'après les chiffres de l'OIM, le bilan réel est probablement beaucoup plus élevé, a déclaré M. Dujarric.

