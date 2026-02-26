Les adolescents consomment toujours moins de tabac et de cannabis

Les adolescents consomment toujours moins de substances psychoactives en France, selon une étude publiée le 25 février, à l'exception de l'alcool dont la consommation progresse après une baisse marquée durant le Covid-19.

La plupart des niveaux d'usage de substances sont en baisse en 2024 par rapport à 2022, selon la dernière édition de l'enquête nationale EnCLASS, menée par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) et à laquelle ont participé près de 12.000 collégiens et lycéens.

En 2024, moins d'un collégien sur dix (7,7%) a déclaré avoir expérimenté le tabac - contre 11,4% deux ans plus tôt, tandis que chez les lycéens, cette proportion diminue de 3,4 points, à 30,6%.

"En près de quinze ans", notent les auteurs du rapport, "l'expérimentation du tabac a été divisée par quatre chez les collégiens et par deux chez les lycéens, tandis que le tabagisme quotidien parmi ces derniers a été divisé par cinq".

En revanche, la diffusion de la cigarette électronique "demeure importante" : près d'un collégien sur cinq (19%) et plus d'un lycéen sur quatre (25,3%) a ainsi déjà testé ce type de cigarette.

Chez les lycéens, l'usage quotidien de la cigarette électronique (6,8%) dépasse désormais celui du tabac (5,6%).

Comme le tabac, l'expérimentation du cannabis a aussi baissé chez les adolescents - passant de 22,5% à 16,1% en deux ans -, à l'instar d'autres substances illicites dont l'usage expérimental "a été divisé par deux et demi entre 2011 et 2024", selon l'OFDT.

Fumer des cigarettes et du cannabis est "davantage perçu comme dangereux pour la santé, y compris consommés de façon occasionnelle", indique l'office.

Quant à l'expérimentation de l'alcool, après une baisse continue entre 2010 et 2022 - et plus particulièrement entre 2018 et 2022 à cause de la pandémie de Covid-19 qui a "bouleversé les sociabilités adolescentes", note le rapport -, celle-ci est repartie à la hausse entre 2022 et 2024.

La moitié des collégiens et sept lycéens sur dix déclarent avoir déjà expérimenté l'alcool, contre plus de sept collégiens sur dix et neuf lycéens sur dix au début des années 2010.

