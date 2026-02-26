Retour au hangar pour la fusée lunaire de la NASA, qui doit subir des réparations

>> Le départ de la mission lunaire Artémis 2 légèrement retardé par la météo
|La fusée lunaire SLS et le vaisseau spatial Orion, intégrés pour la mission Artemis 2, sur le pas de tir 39B du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 3 février.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le retour au bâtiment d'assemblage a été décidé par l'agence spatiale américaine après que ses équipes ont détecté la semaine passée un problème sur la fusée.
Du fait de ce problème et du retour imposé au hangar, le décollage de la mission est reporté au plus tôt à avril et pourrait encore évoluer en fonction de l'avancement des réparations.
Haute de 98 m, soit environ 10 m de moins que la fusée Saturn V de l'époque d'Apollo, cette immense fusée orange et blanche avait rejoint le complexe de tir en janvier.
Transportée sur une grande plateforme roulant très lentement, elle l'a quitté le 25 février pour rejoindre le gigantesque bâtiment d'assemblage situé à quelques kilomètres de là.
Le trajet pourrait durer jusqu'à 12 heures, a précisé la Nasa.
AFP/VNA/CVN