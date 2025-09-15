Investiture de trois ministres du gouvernement intérimaire népalais

Le président népalais Ram Chandra Poudel a procédé lundi 15 septembre à l'investiture de trois ministres du gouvernement intérimaire nouvellement formé.

Photo : AFP/VNA/CVN

La cérémonie, retransmise à la télévision, s'est déroulée au bureau du président à Katmandou.

Rameshore Prasad Khanal, ancien secrétaire aux Finances, a été investi en tant que ministre des Finances, tandis que Kulman Ghising, ancien directeur général de l'Autorité népalaise de l'électricité, sera chargé du ministère de l'Énergie, des Ressources en eau et de l'Irrigation, du ministère des Infrastructures physiques et des Transports ainsi que du ministère du Développement urbain.

Om Prakash Aryal, avocat qui occupait auparavant le poste de conseiller juridique du maire de Katmandou, dirigera le ministère des Affaires intérieures et le ministère de la Justice et des Affaires parlementaires.

Sushila Karki, ancienne présidente de la Cour suprême, a été nommée vendredi soir 12 septembre Première ministre du gouvernement intérimaire après la démission de KP Sharma Oli le 9 septembre à la suite des manifestations meurtrières qui ont eu lieu à Katmandou et dans d'autres régions du pays. De nouvelles élections générales ont été fixées au 5 mars 2026 au Népal.

Xinhua/VNA/CVN