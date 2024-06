Les présidents vietnamien et russe rencontrent des anciens étudiants vietnamiens

Le président vietnamien Tô Lâm et son homologue russe Vladimir Poutine ont eu le 20 juin à l'Opéra de Hanoï une rencontre avec les dirigeants de l'Association d'amitié Vietnam - Russie et des anciens étudiants vietnamiens ayant étudié en Russie.

Dans son discours, le président Vladimir Poutine a apprécié les contributions des anciens étudiants vietnamiens aux relations d'amitié et de coopération traditionnelle des deux pays au cours des dernières années.

Il a exprimé son espoir qu'ils continueront à jouer un rôle de passerelle aidant les jeunes générations vietnamiennes à mieux comprendre la culture, le pays et le peuple russes, contribuant ainsi à la préservation et au développement de l'amitié fraternelle traditionnelle entre les deux pays.

Les invités ont profité de cette occasion pour exprimer leur volonté de perpétuer la tradition, contribuant ainsi au développement des liens d'amitié et de coopération bilatéraux.

Dans son discours, le président Tô Lâm a déclaré que de nombreuses générations de Vietnamiens, y compris ceux qui n'ont jamais mis les pieds en Russie, ont toujours chéri le pays, son peuple, sa culture, son esprit et sa langue à travers les livres, les films et même les histoires partagées par ceux qui sont allés en Russie.

Le chef de l'État a souligné que le peuple vietnamien était reconnaissant pour l'amitié et la loyauté de ses amis russes. Dans le contexte d'évolutions complexes de la situation régionale et mondiale, le Vietnam et la Russie continueront de valoriser leur tradition de solidarité et de confiance mutuelle, se tenant côte à côte pour surmonter les difficultés et les défis dans l'intérêt de leur peuple, a-t-il affirmé.

