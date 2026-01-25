Indonésie : sept morts dans un éboulement et des crues soudaines dans l'ouest de Java

Au moins sept personnes ont été tuées après qu'un éboulement accompagné de crues soudaines a frappé tôt samedi 24 janvier le sous-district de Cisarua, dans la province indonésienne de Java occidental.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon les médias locaux, des centaines d'habitants seraient toujours portés disparus.

La catastrophe s'est produite vers 03h00 du matin heure locale. Des habitants ont dit avoir entendu un grondement puissant avant que la terre et la boue ne dévalent du village de Pasirkuning vers celui de Pasir Kuda.

Des dizaines de maisons auraient été ensevelies sous les débris et la boue, causant de graves dommages aux zones résidentielles situées à proximité du site touché.

Selon les données préliminaires de la police, sept corps avaient été retrouvés en date de samedi midi heure locale, tandis que des centaines d'autres habitants seraient toujours prisonniers des décombres ou portés disparus. Les équipes de recherche et de secours conjointes poursuivent leurs opérations sur le terrain.

Cependant, ces opérations sont entravées par le terrain difficile, l'épaisseur des débris et le risque de nouvelles précipitations.

Les autorités locales ont exhorté les habitants vivant à proximité de la zone touchée à rester vigilants et à se tenir à l'écart des zones sujettes aux éboulements, invoquant le risque de catastrophes secondaires dues à l'instabilité des sols.

Xinhua/VNA/CVN