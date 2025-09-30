Indonésie : 3 morts et 38 disparus dans l'effondrement d'une école

Les sauveteurs tentaient mardi 30 septembre de porter secours à au moins 38 personnes portées disparues après l'effondrement d'une école islamique en Indonésie qui a déjà fait trois morts, ont indiqué les autorités.

Plus d'une centaine d'étudiants s'étaient rassemblés pour la prière de l'après-midi lundi à l'internat islamique Al-Khoziny, dans la ville de Sidoarjo, dans l'est de Java, lorsque l'immeuble s'est soudainement effondré.

"À ce jour, à 12h30 (05h30 GMT), le bilan est de 3 décès et de 99 survivants", a déclaré mardi 30 septembre le directeur de l'Agence nationale de recherche et de sauvetage, Mohammad Syafii.

Le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), Abdul Muhari, a indiqué de son côté que les sauveteurs recherchaient toujours activement 38 personnes qui seraient coincées sous les décombres.

Des familles sans nouvelles de leurs proches étaient rassemblées autour du bâtiment à plusieurs étages de la ville de Sidoarjo.

Alors qu'un bilan initial faisait état d'un unique décès, Atok Irawan, directeur d'un hôpital local à Sidoarjo, a indiqué aux journalistes que deux personnes supplémentaires étaient décédées des suites de leurs blessures mardi alors qu'elles étaient soignées aux urgences de l'hôpital.

Lundi 29 septembre, l'un des gardiens de l'internat, Abdus Salam Mujib, avait indiqué aux journalistes que le bâtiment s'est effondré alors que des ouvriers coulaient du béton pour ériger un étage supplémentaire.

Le laxisme des normes de construction suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments en Indonésie.

Début septembre, trois personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'effondrement d'un bâtiment abritant une salle de prière dans l'ouest de Java.

En 2022, un mini-marché de trois étages s'est effondré dans le sud de Kalimantan, tuant 5 personnes. En 2018, 75 personnes ont été blessées lorsque la mezzanine du bâtiment de la Bourse à Jakarta s'est effondrée.

