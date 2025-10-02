Indonésie

École effondrée : 59 personnes encore piégées, des centaines de proches dans l'angoisse

Les équipes de secours redoublent d'efforts jeudi 2 octobre pour tenter d'extraire de derniers survivants parmi les 59 personnes encore ensevelies sous les décombres d'une école indonésienne qui s'est effondrée lundi 29 octobre pendant que des centaines de proches attendent dans l'angoisse.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon un dernier pointage, "59 personnes sont encore piégées sous les décombres", a indiqué jeudi 2 octobre dans un communiqué Abdul Muhari, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB). Il est possible toutefois que "certaines personnes ayant survécu à l'incident ne se soient pas signalées", précise-t-il.

Ce chiffre actualisé "provient du registre de présence publiée par le pensionnat" et des disparitions signalées par les familles, note-t-il.

Mercredi, cinq survivants ainsi que deux cadavres ont été extraits des décombres de l'école islamique mixte Al Khoziny, située à 30 km de la ville de Surabaya, dans l'est de la grande île de Java, portant à cinq le nombre des personnes décédées.

Emi Freezer, responsable du contrôle des opérations de l'Agence nationale de recherche et de sauvetage, a expliqué mercredi 1er octobre que les sauveteurs, ayant capté des signes de vie à plusieurs endroits, veulent en priorité fournir de l'aide aux survivants coincés sous les décombres.

S'il y a encore des personnes disparues, l'opération pourra être étendue sur sept jours au total, a déclaré mercredi 1er octobre un responsable de l'agence nationale de recherche et de sauvetage.

Nombreux bénévoles

Aux équipes de secours se sont joints des dizaines de bénévoles, reconnaissables à leur t-shirt distinctif. Parmi eux, des membres de Tagana, organisation de sécurité civile, qui se mobilise en cas de catastrophe.

Les volontaires participent activement aux recherches ou ont installé des stands où ils offrent des boissons et de la nourriture.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Des parents désespérés supplient d'accélérer les efforts pour retrouver leurs enfants. Selon des sources locales, seul le quartier des garçons a été touché.

"Je suis ici depuis le premier jour", a confié jeudi à l'AFP Maulana Bayu Rizky Pratama, venu de l'île de Madura et qui n'a plus de nouvelles de son frère de 17 ans mais affirme "garder espoir". "J'espère la meilleure nouvelle : que mon frère survive".

"Mon frère étudie ici depuis cinq ans, il adore cet endroit. J'espère qu'il sera bientôt retrouvé", ajoute l'homme de 28 ans, se disant "triste de penser qu'il est là-bas depuis quatre jours".

Près de 200 proches des enfants disparus ont accouru et attendent jour et nuit à proximité du bâtiment effondré, a constaté une journaliste de l'AFP.

Ils dorment soit dans le dortoir des filles qui n'a pas été touché soit devant les maisons voisines, sur des nattes à même le sol.

Dans un élan de solidarité, des voisins ont également ouvert leur maison pour accueillir des familles.

Une enquête sur les causes de l'effondrement qui s'est produit lundi après-midi 29 septembre a été ouverte. Les premières constatations font état de problèmes structurels dans un bâtiment qui ne répondait pas aux normes de construction, selon les experts.

Le jour de la catastrophe, l'un des gardiens de l'internat a indiqué que le bâtiment s'était effondré pendant que des ouvriers coulaient du béton pour ériger un étage supplémentaire.

Les normes de construction appliquées de façon laxiste suscitent de vives inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments en Indonésie.

Début septembre, trois personnes avaient été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'effondrement d'un bâtiment abritant une salle de prière dans l'ouest de Java.

AFP/VNA/CVN