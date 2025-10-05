Le bilan de l'effondrement d'un bâtiment scolaire en Indonésie s'élève à 20 morts

Le bilan des victimes de l'effondrement d'un bâtiment scolaire dans la province indonésienne de Java oriental est passé à 20 morts, a annoncé samedi 4 octobre un responsable local des secours.

Photo : AFP/VNA/CVN

Plus de 40 personnes sont actuellement toujours portées disparues, et le bilan devrait s'alourdir.

Une partie de l'internat islamique Al Khoziny, un bâtiment de plusieurs étages situé dans le district de Sidoarjo, s'est effondrée lundi lors de travaux de rénovation non autorisés, piégeant des dizaines d'élèves.

"L'excavation est complexe, car les secouristes doivent soulever les débris, découper les structures, puis extraire les corps du tas de matériaux", a expliqué Nanang Sigit, responsable du Bureau de recherche et de secours de Java oriental.

Les secouristes ont déployé jeudi 2 octobre des engins lourds après qu'aucun signe de vie supplémentaire n'ait été détecté. Auparavant, ils s'étaient principalement appuyés sur des fouilles manuelles, craignant que les engins lourds ne provoquent un nouvel effondrement.

Xinhua/VNA/CVN