Inde : le bilan du drame dû à la consommation d'alcool frelaté s'élève à 29 morts

"Le bilan des décès dus à la consommation présumée d'alcool illicite à Kallakurichi s'élève à 29", a déclaré aux médias M.S. Prashanth, collecteur du district. Environ 45 personnes sont toujours hospitalisées, luttant pour leur vie. La plupart des victimes seraient des ouvriers qui ont consommé mardi soir 18 juin de l'alcool trafiqué et qui ont commencé mercredi matin 19 juin à présenter des symptômes tels que perte de la vue, vomissements et maux de tête. Les victimes ont été admises dans des hôpitaux publics de trois districts différents, à savoir Kallkurichi, Salem et Puducherry. Des équipes médicales spéciales ont été envoyées d'urgence par le gouvernement de l'État afin d'assurer un meilleur traitement aux victimes.

Xinhua/VNA/CVN