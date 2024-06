Inde : alerte contre des températures "implacables"

La vague de chaleur qui sévit actuellement en Inde est la plus longue jamais enregistrée dans le pays, a déclaré, lundi 10 juin, le directeur du Service météorologique indien, mettant en garde contre des températures de plus en plus implacables.

Photo : AFP/VNA/CVN

Certaines régions du Nord de l'Inde sont en proie à une vague de chaleur exceptionnelle depuis la mi-mai, avec des températures dépassant les 45 degrés Celsius.

"Il s'agit de la période (de chaleur) la plus longue, car elle a duré environ 24 jours dans différentes parties du pays", a déclaré Mrutyunjay Mohapatra, principal expert météorologue du pays, dans une interview accordée au quotidien Indian Express.

Le mercure devrait baisser à mesure que les pluies de la mousson se déplaceront vers le nord fin juin, mais M. Mohapatra a prévenu que ces conditions difficiles risquent de se répéter à l'avenir.

"Les vagues de chaleur seront plus fréquentes, plus durables et plus intenses si des mesures de précaution ou de prévention ne sont pas prises", a-t-il déclaré.

La dernière vague de chaleur en Inde a vu les températures à New Delhi égaler le précédent record dans la capitale de 49,2 C, enregistré en 2022.

Le 29 mai, une station météorologique automatique située à Mungeshpur, dans la banlieue de Delhi, a enregistré une température record pour l'Inde de 52,9 C, mais cette température enregistrée était due à un capteur défectueux, ont indiqué les autorités par la suite.

APS/VNA/CVN