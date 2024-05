Incendie en Pologne : l'ambassade du Vietnam soutient les Vietnamiens d'outre-mer touchés

Le 17 mai, l'ambassade du Vietnam en Pologne a commencé à recevoir et à traiter les documents des personnes ayant perdu leurs papiers dans l'incendie du centre commercial Marywilska 44 à Varsovie.

Photo : VNA/CVN

L'ambassade du Vietnam en Pologne a créé le maximum de conditions possibles pour que de nombreuses personnes puissent recevoir de nouveaux papiers environ une heure seulement après avoir soumis leur demande.

L'ambassadeur Hà Hoàng Hai a déclaré qu'immédiatement après l'incendie, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son et les responsables du ministère des Affaires étrangères avaient demandé à l'ambassade du Vietnam d'envoyer immédiatement une délégation sur place pour se coordonner avec les autorités locales et les associations vietnamiennes en Pologne afin de prendre des mesures visant à protéger les citoyens.

L'ambassade du Vietnam a également travaillé avec les autorités locales pour demander une enquête et clarifier la cause de l'incendie ainsi que pour garantir pleinement les droits et intérêts légaux des citoyens vietnamiens.

Pour ceux qui ont perdu leurs documents dans l'incendie, l'ambassade du Vietnam a rapidement réémis les passeports et les documents d'état civil. Ce sont les documents les plus importants pour que les gens puissent continuer à résider légalement, reprendre leurs activités commerciales, stabiliser leur vie et surmonter ces énormes pertes.

L'ambassade du Vietnam en Pologne travaille également activement avec les autorités locales pour aider les gens à résoudre d'autres problèmes.

Le même jour, 17 mai, l'ambassadeur Hà Hoàng Hai a rencontré Liwiusz Laska, représentant du ministère polonais du Travail, de la Famille et de la Politique sociale.

Il a échangé des informations relatives aux besoins actuels des Vietnamiens touchés, tels que les demandes de réémission ou de conversion de permis de travail, de licences commerciales et autres documents chargés par ce ministère.

Photo : VNA/CVN

En outre, l'ambassadeur a évoqué la possibilité que le gouvernement et les autorités polonaises proposaient des plans de soutien spécifiques aux personnes touchées par l'incendie.

De son côté, Liwiusz Laska a déclaré que de nombreuses agences et départements polonais concernés soutenaient activement les petites entreprises touchées par le sinistre.

Il a échangé des informations afin que les gens puissent s'inscrire pour recevoir une aide du gouvernement polonais en matière de finances, de prêts, d'assistance juridique, de documents, de politique sociale...

Il a déclaré qu'il enverrait bientôt des personnes chargées de ces procédures.

VNA/CVN