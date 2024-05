Incendie en Pologne : les autorités cherchent des solutions pour soutenir les petits commerçants

Photo : VNA/CVN

Environ quatre heures plus tard, l'incendie a été essentiellement maîtrisé. Il n’y a pas encore d’informations sur d’éventuelles victimes mais presque tous les biens ont été détruits. Il s’agit d’un grand centre de commerce de détail en Pologne avec environ 1.400 magasins, dont un tiers sont gérés par des Vietnamiens.

Le ministère polonais de l'Intérieur et de l'Administration a contacté le président de la voïvodie de Mazovie et les autorités de la capitale Varsovie pour en savoir plus sur la situation.

Monika Beuth, porte-parole de la mairie de Varsovie, a déclaré que le centre de sécurité de la ville contactait régulièrement les agences de services et était prêt à apporter son aide.

Selon Monika Beuth, aider les petits commerçants est nécessaire. Cependant, la première chose à faire est d'assurer la sécurité de la zone, d'éteindre complètement l'incendie, et à partir du 13 mai, les autorités se réuniront pour discuter des solutions pour soutenir les petits commerçants.

Après avoir reçu des informations sur l'incendie, l'ambassade du Vietnam a envoyé un groupe de travail sur place pour coopérer avec l'Association des Vietnamiens de Pologne pour comprendre la situation et prendre des mesures de protection des citoyens nécessaires.

L'ambassade a publié des numéros téléphoniques pour recevoir des informations. Elle est prête à aider les Vietnamiens d’outre-mer à travailler avec les autorités locales, le Conseil d'administration du centre commercial, les pompiers et les compagnies d'assurance pour minimiser les dégâts.

Pour ceux qui ont perdu leurs papiers personnels dans l'incendie, l'ambassade est prête à apporter un maximum de soutien afin qu'ils puissent en obtenir rapidement de nouveaux.

En outre, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a demandé à l'ambassade de continuer à travailler avec les agences locales compétentes pour trouver des solutions optimales afin de garantir les droits et les intérêts des personnes touchées par l'incendie.

VNA/CVN