Espace d’exposition GRECO 2026

Impulsion pour la transition verte et l’innovation à Hô Chi Minh-Ville

Sur instruction du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le Centre de promotion du commerce et des investissements de la ville (ITPC), en coopération avec le Centre pour la quatrième révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR), le Service de la culture et des sports ainsi que les organismes concernés, organise la 4 e édition de l’Espace de présentation des produits et services de croissance verte de Hô Chi Minh-Ville (GRECO 2026).

>> Plus de 1.500 délégués participeront au Forum économique d'automne 2026

>> AEF 2026 : cap sur la feuille de route de la double transition

>> AEF 2026 : Hô Chi Minh-Ville au cœur des nouveaux pôles de croissance mondiaux

S’inscrivant dans le cadre du Forum économique d'automne 2026 (AEF 2026), l’événement se déroule sur quatre jours, du 26 au 29 octobre 2026, le long de la rue piétonne Nguyên Huê, dans le quartier de Sài Gòn, à Hô Chi Minh-Ville.

Suivant de près le thème général de l’AEF 2026 intitulé "L’esprit de coopération dans une nouvelle era" (Collaboration in a New Era), GRECO 2026 ne se positionne pas comme une simple foire commerciale pour consommateurs, mais comme un écosystème d’exposition intégré et une plateforme de promotion stratégique du commerce et des investissements. L'événement est étroitement lié au processus de transition écologique, de transformation numérique, de développement scientifique et technologique, ainsi d’innovation au sein de la mégapole du Sud.

À travers la démonstration de technologies clés, de solutions avancées et de modèles de développement durable du Vietnam comme de l’étranger, GRECO 2026 crée un espace d’échanges directs entre la communauté des affaires — en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) et les start-up innovantes — et les experts, scientifiques, investisseurs, instituts de recherche et universités. Ce programme aide les entreprises à optimiser leur productivité, à préserver leurs ressources, à commercialiser leurs résultats de recherche et à transformer progressivement leurs modèles de production vers une économie verte et circulaire, tout en façonnant une culture de consommation responsable au sein de la population.

Sur une superficie totale d’environ 11.000 m², réunissant plus de 90 organisations et entreprises nationales et internationales réparties sur l’équivalent de 300 stands, GRECO 2026 devrait accueillir environ 100.000 visiteurs. L’événement s’articule autour de quatre zones principales : la zone d’exposition des produits de haute technologie (Convergence et Rayonnement), présentant des technologies fondamentales telles que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’économie à basse altitude, l’automatisation, la robotique, l’impression 3D et les nouveaux matériaux ; la zone d’exposition de la Ville verte, dédiée aux solutions de transport, d'énergie, d'environnement et de ville intelligente ; la zone d’exposition des Produits verts, mettant en avant des produits, services et modèles économiques orientés vers l’écologie, l’économie circulaire et les normes ESG, ainsi qu’un espace d'innovation pour les instituts, universités et la communauté des start-up afin de promouvoir la commercialisation des recherches scientifiques et technologiques ; et la zone d’activités d’expériences communautaires, où le public peut directement tester des produits et technologies et participer à des activités sur la consommation durable, la réduction des émissions et le tri des déchets à la source.

Organisé sur l’avenue Nguyen Huê, dans l’ensemble global de l'Espace de coopération de l’AEF 2026, GRECO 2026 permet aux produits, technologies et solutions de croissance verte d’accéder plus largement au grand public. Le programme offre des opportunités concrètes aux entreprises de la ville — notamment les PME et les start-up innovantes — pour établir des liens avec des partenaires locaux et internationaux, accéder aux applications scientifiques et technologiques ainsi qu’à l’intelligence artificielle afin d’accroître leur productivité, d’utiliser efficacement les ressources et l’énergie et de s’adapter aux exigences de la transition écologique. Il stimule également les synergies entre les entreprises, les universités et les instituts de recherche pour introduire les brevets et résultats de recherche dans la pratique de la production et des affaires.

Le programme rassemble de nombreuses entités nationales représentatives telles que l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, l’Université industrielle de Hô Chi Minh-Ville, le Comité de gestion de la Zone agricole de haute technologie, le Centre de recherche et de développement de la Zone de haute technologie (SHTP Labs), la Corporation gazière du Vietnam (PV GAS), le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel), la Banque commerciale par actions Nam A (Nam A Bank), ainsi que des entreprises spécialisées dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et de la technologie telles qu’Alena Energy, Nhựa Âu Lạc (Alta Plastic), BHT Group, Exabyte, AMF Technology, la Société de traitement des déchets du Vietnam (VWS), la Société d’eau potable pure de Saïgon (SAPUWA), Vietravel MICE…

En particulier, l’espace d’exposition enregistre la présence de marques et d’organisations internationales majeures telles que Toyota Vietnam, Xiaomi Vietnam, Gree Vietnam, BBMG Corporation, l’Agence nationale de promotion de l’industrie des technologies de l’information de Corée du Sud (NIPA) et le bureau de représentation KICC, AIZEN Global, EMCT Inc., OMODA…, confirmant ainsi l’attractivité de GRECO tout en ouvrant de nombreuses opportunités aux entreprises vietnamiennes pour apprendre des expériences internationales, accéder à des technologies de pointe et suivre les tendances mondiales du développement vert.

Véritable point d'orgue de GRECO 2026, l’Espace de démonstration de la technologie robotique, d’une superficie de 600 m², est déployé par la Société par actions du Groupe AICAP en collaboration avec AIBRAIN, AIROBO et l'Alliance chinoise de développement de l’industrie robotique (CDRA). Il réunit les représentants de plus de 30 entreprises et instituts de recherche de premier plan en Chine dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. Les visiteurs peuvent y observer des robots humanoïdes développés par Unitree et AgiBot, le robot Tieu Pi, le robot K1 capable de tirer dans un ballon, des robots quadrupèdes ainsi que des gammes de robots de livraison et de nettoyage. Ils peuvent également expérimenter l'interaction vocale, jouer aux échecs contre un robot ou déguster un café préparé par un robot barman. Fait marquant, des robots humanoïdes ouvriront la cérémonie d’inauguration par une performance de danse sur des mélodies musicales vietnamiennes. À travers ces expériences directes, les visiteurs bénéficient d'une vision concrète de la manière dont la robotique assiste le travail quotidien et des compétences que l’humain doit acquérir pour maîtriser la technologie à l'ère numérique.

En marge de l’exposition, GRECO 2026 tiendra sa cérémonie d’ouverture officielle prévue à 17h30 le 26 octobre 2026 au niveau de la porte d’entrée principale, en présence d’environ 100 délégués comprenant les dirigeants de la municipalité, des services et secteurs, des délégués de l’AEF 2026, des représentants du corps diplomatique, d’organisations internationales, d’entreprises exposantes ainsi que des organes de presse et de média. Durant les quatre jours de l'événement, l’ITPC collaborera avec les organisateurs pour proposer une série de cinq colloques, séminaires et sessions de mise en relation d'affaires approfondies entre entreprises nationales et internationales (axés sur l’application des technologies numériques et de l'IA, les solutions de transition verte dans l'énergie, la ville et l'environnement, ainsi que des conférences sur la coopération dans les chaînes d’approvisionnement, l’investissement et l’innovation avec des partenaires de Chine, des pays nordiques et d'Israël). Ces rendez-vous seront combinés à des activités d'expériences communautaires et à des programmes de prestations culturelles, artistiques et de mode vietnamienne programmés à des heures fixes sur la scène principale.

À travers cet ensemble d’expositions, de présentations technologiques, d’expériences communautaires, de rencontres d’affaires et d’échanges d’expertises, GRECO 2026 ambitionne de créer un espace concret où les technologies et solutions nouvelles s’articulent étroitement avec les besoins réels des entreprises et des zones urbaines. L'événement permet aux résultats des recherches d'avoir davantage d'opportunités d'accéder au marché, aide les entreprises à élargir leurs perspectives de coopération et de transition, tout en incitant la communauté à s'engager ensemble dans le processus de transformation verte. Par ce biais, le programme contribue à promouvoir l’image de Hô Chi Minh-Ville comme une destination dynamique, créative et respectueuse de l’environnement, stimulant la construction d’une économie intelligente et orientée vers les objectifs de développement durable dans cette nouvelle étape.

GRECO 2026 sera ouvert gratuitement au grand public de 10h00 à 22h00 tous les jours pendant toute la durée de l’événement.

Texte et photos : Quang Châu/CVN