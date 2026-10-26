Vers l'émergence d'une métropole industrielle de nouvelle génération

La Journée de l'innovation ouverte 2026 a favorisé les échanges entre l'autorité locale, les entreprises, les chercheurs et les investisseurs, avec pour objectif de bâtir un écosystème industriel moderne fondé sur l'intelligence artificielle, les hautes technologies, les énergies vertes et des ressources humaines hautement qualifiées.

>> Le WEF s’associera au Forum économique d’automne à Hô Chi Minh-Ville

>> Le Forum économique d’Automne mise sur la convergence des ressources pour stimuler la croissance

>> Plus de 1.500 délégués participeront au Forum économique d'automne 2026

Photo : Tân Dat/CVN

L'innovation, moteur d'une nouvelle dynamique de croissance

Le 26 octobre, à Hô Chi Minh-Ville, s'est tenue la Journée de l'innovation ouverte (Open Innovation Day) 2026, placée sous le thème "Créer une ville industrielle de nouvelle génération", dans le cadre du Forum économique d'automne (AEF) 2026. Pour la première fois, ce forum est co-organisé avec le Forum économique mondial (WEF).

La Journée de l'innovation ouverte 2026 a réuni des représentants d'organismes publics, d'organisations internationales, des experts, des entreprises technologiques et des investisseurs nationaux et internationaux afin d'échanger sur des solutions pour promouvoir la coopération, le transfert de technologies, la commercialisation et le développement des industries de demain.

Dans son discours de bienvenue, Truong Minh Huy Vu, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que le choix de l'innovation comme thème d'ouverture de l’AEF de cette année reflète une vision ambitieuse du développement pour la nouvelle ère. Selon lui, “tout dialogue sur la croissance et la coopération à l'ère nouvelle doit s'appuyer sur les capacités technologiques, les problèmes concrets et l'audace de ceux qui osent expérimenter pour les resoudre”.

Le vice-président Truong Minh Huy Vu a également indiqué que le monde entre dans une profonde restructuration, l'intelligence artificielle (IA), la transformation numérique, la transition écologique et les technologies de rupture modifiant les méthodes de production industrielle et la structure des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les avantages traditionnels tels que la propriété foncière, les faibles coûts et la main-d'œuvre bon marché s'amenuisent, tandis que la puissance de calcul, l'infrastructure de données, les énergies propres, les ressources humaines hautement qualifiées et un écosystème d'innovation deviennent des facteurs déterminants de la compétitivité. Dans ce contexte, la résolution n°09-NQ/TW du 19 mai 2026 du Politburo relative à la construction et au développement de Hô Chi Minh-Ville à l'ère nouvelle énonce la nécessité d'être pionnier dans la transition vers un modèle de croissance fondé sur une économie du savoir, la transformation numérique et un écosystème d'innovation, tout en créant les conditions permettant à la ville de tester de nouveaux mécanismes et politiques de manière proactive et contrôlée.

Photo : Tân Dat/CVN

Après sa réorganisation administrative, Hô Chi Minh-Ville s'étend sur plus de 6.772 km² et compte plus de 14 millions d'habitants. Son potentiel de développement repose sur des atouts majeurs dans les secteurs de la finance, des services, des sciences et technologies, des industries de transformation et de production, des ports maritimes, de la logistique et de l'énergie.

Selon M. Huy Vu, il s'agit d'un socle essentiel pour la ville afin de bâtir un modèle industriel de nouvelle génération. Dans ce modèle, l'infrastructure numérique, l'IA, les semi-conducteurs, les technologies clés, les énergies vertes, la logistique et les ressources humaines sont étroitement liés ; les activités de production sont pilotées par les données, font appel à l'intelligence artificielle, utilisent des énergies propres et sont associées à la recherche et au développement sur place.

Nouvelles perspectives pour le développement urbain

Dans l'optique de la construction d'une ville industrielle de nouvelle génération, les discussions de l'Open Innovation Day 2026 se sont concentrées sur les domaines susceptibles de stimuler la croissance et d'améliorer la compétitivité de l'économie.

Lors de la session matinale, les experts ont analysé le rôle de l'IA dans la transformation des méthodes de production industrielle, tout en soulignant l'importance de l'infrastructure informatique, des centres de données, du cloud computing et de la sécurité de l'information. Les centres de données dédiés à l'IA deviennent une infrastructure stratégique de plus en plus importante pour l'économie numérique, nécessitant une connectivité entre les flux de capitaux d'investissement, l'écosystème des semi-conducteurs et les capacités technologiques nationales.

Photo : VNA/CVN

Les participants ont également souligné la nécessité de garantir la sécurité et la souveraineté des données, de développer des solutions de cloud souverain et de requalifier tout en perfectionnant les compétences de la main-d'œuvre face à l'évolution rapide du marché du travail. Par ailleurs, un approvisionnement énergétique stable, les énergies vertes et les mécanismes de financement vert ont été identifiés comme des conditions essentielles pour attirer des projets de haute technologie et des centres de données de grande envergure.

L'après-midi, le programme s'est concentré sur l'économie de bas niveau, un secteur en plein essor grâce aux drones, aux systèmes autonomes, aux technologies à double usage et à la connectivité satellitaire. Les experts ont analysé la chaîne de valeur de ce secteur, des véhicules aux composants technologiques, en passant par les infrastructures au sol et la gestion de l'espace aérien. Ils ont également partagé leurs expériences en matière de création de sites d'essai et d'écosystèmes pour soutenir la recherche, le développement et la production.

Les discussions ont souligné la nécessité de passer de modèles d'essais individuels à des écosystèmes capables de connecter la recherche, les essais et la production industrielle. La mobilisation des investissements, le développement d'infrastructures partagées et la création de parcs industriels spécialisés ont été considérés comme des facteurs essentiels à la création d'un marché pour les nouvelles technologies.

Cette approche s'inscrit également dans la stratégie de Hô Chi Minh-Ville visant à lier l'innovation aux besoins concrets de la ville et des entreprises, afin de faciliter la transition de la recherche à la commercialisation des solutions technologiques.

Photo : Tân Dat/CVN

Selon les experts, les pays et les entreprises qui maîtrisent les infrastructures, les données et les ressources humaines hautement qualifiées bénéficieront d'un avantage concurrentiel stratégique au cours de la prochaine décennie. Les centres de données sont désormais devenus une infrastructure stratégique pour l'économie numérique, nécessitant des modèles de coopération étroite pour former un écosystème lié à la chaîne de valeur des semi-conducteurs au Vietnam.

Initiatives publiques et synergies interentreprises

Pour concrétiser son objectif de devenir une ville industrielle de nouvelle génération, Hô Chi Minh-Ville a décidé que l'innovation devait naître de problèmes spécifiques susceptibles de créer une réelle demande et un marché pour les solutions technologiques.

Le vice-président Truong Minh Huy Vu a déclaré que la ville devait relever de nombreux défis de développement : transformer les zones industrielles existantes en zones écologiques, vertes et intelligentes ; optimiser la chaîne logistique des ports, des routes et des voies navigables ; garantir un approvisionnement en énergie propre pour la production et les infrastructures numériques ; réduire les embouteillages, lutter contre les inondations, s'adapter au changement climatique et former les ressources humaines aux industries de haute technologie.

Selon lui, chacun de ces problèmes représente simultanément un marché et une opportunité pour le développement de solutions technologiques. C'est pourquoi la ville publie activement les problèmes, commande des solutions, ouvre l'accès aux données et aux infrastructures de test, et applique des mécanismes de test contrôlés pour évaluer l'efficacité des solutions en situation réelle. Lorsqu'une solution s'avère viable, la ville est prête à en être le premier client, facilitant ainsi son déploiement à grande échelle et sa commercialisation.

Un autre axe majeur est le développement d'un écosystème d'innovation ouverte, dépassant les frontières locales. Hô Chi Minh-Ville aspire à devenir un pôle d'attraction pour les instituts de recherche, les universités, les entreprises technologiques et les jeunes pousses de diverses régions, créant ainsi les conditions permettant aux acteurs concernés de résoudre conjointement des problèmes, de tester des solutions et d'accéder à des investisseurs.

Le vice-président a souligné l'importance de connecter l'écosystème national au réseau des centres de la quatrième révolution industrielle du Forum économique mondial, aux entreprises technologiques, aux fonds d'investissement et aux centres de recherche internationaux. Hô Chi Minh-Ville ne se contente pas d'acquérir des technologies, elle souhaite également collaborer avec des partenaires en matière de recherche et développement, et commercialiser les produits sur les marchés régionaux et internationaux.

Photo : VNA/CVN

L'intégration de la Journée de l'innovation ouverte au Forum économique d'automne 2026 devrait contribuer à accélérer le passage de l'idée au projet, du laboratoire à la production. Les annonces de coopération stratégique lors de cet événement constituent le point de départ de cette approche ; les initiatives, propositions et engagements de coopération seront intégrés par la ville à sa planification politique et au développement de son portefeuille de projets.

Outre des discussions approfondies, l'événement comprenait également la finale du concours Next Wave of Startup Accelerator et des espaces d'exposition présentant les dernières technologies à Thiskyhall Sala et sur la rue piétonne Nguyên Huê.

En misant sur un environnement d'investissement transparent, des procédures simplifiées, une infrastructure numérique moderne, des ressources humaines de haute qualité et des institutions flexibles, Hô Chi Minh-Ville ambitionne d'attirer davantage de capitaux d'investissement, de technologies, de connaissances, d'experts et de marchés internationaux de premier plan. La ville réalise ainsi progressivement son objectif de bâtir un écosystème industriel moderne, innovant et durable, contribuant à la mise en œuvre de la Résolution N°57-NQ/TW du Politburo relative aux avancées nationales en matière de science, de technologie, d'innovation et de transformation numérique.

Tân Dat/CVN