Hô Chi Minh-Ville

Plus de 1.500 délégués participeront au Forum économique d'automne 2026

Le Forum économique d'automne (AEF) 2026, placé sous le thème "La collaboration dans une nouvelle ère", devrait réunir plus de 1.500 délégués nationaux et internationaux et proposer une série de dialogues politiques, de rencontres d'investissement et d'activités axées sur la technologie et l'innovation.

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Cette information a été communiquée par le Comité d'organisation lors d'une conférence de presse le 20 octobre après-midi. Le forum de cette année est présidé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et organisé par le Centre de Hô Chi Minh-Ville pour la quatrième révolution industrielle (HCMC C4IR), du 26 au 29 octobre.

Cet événement se déroule dans un contexte de profonde restructuration de l'économie mondiale, sous l'effet des avancées technologiques, de la transition écologique, de la transformation numérique et du déplacement des pôles de croissance vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Pour le Vietnam et Hô Chi Minh-Ville, il s'agit d'une occasion de promouvoir la coopération internationale et de faire de la science, de la technologie et de l'innovation des moteurs stratégiques de croissance.

Dialogue et partenariat

Durant quatre jours d'organisation, l'AEF 2026 proposera 21 sessions de haut niveau, des dialogues, des présentations approfondies et 16 activités parallèles. À noter que les activités phares des 27 et 28 octobre au Centre de congrès Thiskyhall Sala (quartier d'An Khanh, Hô Chi Minh-Ville) seront organisées en partenariat avec le Forum économique mondial (FEM).

Lê Truong Duy, directeur de HCMC C4IR et représentant du Comité d'organisation, a souligné : "C'est la première fois au monde que le FEM collabore avec une collectivité locale et organise un programme en partenariat, témoignant du prestige du Vietnam en général et de Hô Chi Minh-Ville en particulier sur la scène internationale. Cela illustre l'importance de la coopération internationale de Hô Chi Minh-Ville, dont le partenariat avec le FEM est un élément clé et une plateforme essentielle pour nouer des liens avec nos partenaires internationaux".

L'attrait international de ce forum est manifeste, comme en témoignent les 22 délégations de haut niveau qui ont confirmé leur présence. Parmi elles figurent de nombreux ministres et vice-ministres des Philippines, du Qatar, du Royaume-Uni, d'Inde, du Cambodge, du Myanmar, etc. Dix chefs de bureaux de représentation et dirigeants d'organisations internationales telles que les Nations Unies (ONU), le Fonds monétaire international (FMI), l'Institut de recherche économique de l'ASEAN et de l'Asie de l'Est (ERIA), l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et la Société financière internationale (SFI) y participeront également.

Des représentants de haut niveau des sept centres C4IR situés en France, en Allemagne, en Malaisie, aux Émirats arabes unis, en Corée du Sud, en Afrique du Sud et au Kazakhstan sont attendus, ainsi qu'environ 160 délégations de centres scientifiques, technologiques et d'innovation, et 500 représentants d'entreprises, d'associations professionnelles et d'agences diplomatiques internationales. La délégation vietnamienne sera composée de responsables gouvernementaux, de représentants de ministères, de départements, d'autorités locales, de scientifiques et de représentants d'entreprises.

Le positionnement du Vietnam dans l'avenir mondial

Le point d'orgue de l'AEF 2026 sera la séance plénière de haut niveau, qui se tiendra le matin du 28 octobre sur le thème « La convergence des nouveaux pôles de croissance mondiaux » et sera diffusée en direct sur la chaîne de télévision de Hô Chi Minh-Ville (HTV). Le Premier ministre Lê Minh Hung devrait présider un dialogue spécial de 60 minutes avec les hauts responsables du Forum économique mondial, sur le thème "Le positionnement du Vietnam dans l'avenir mondial".

Ce dialogue devrait permettre de clarifier la perspective stratégique du Vietnam concernant les forces qui redessinent l'économie mondiale, les choix de développement national et la position du Vietnam dans cette nouvelle ère. Le Vietnam démontre ainsi sa transition d'un partenaire actif à un acteur contribuant à la création de nouvelles opportunités de croissance et de coopération.

De nombreux programmes importants sont également attendus à cette occasion. On peut citer : le 26 octobre, le programme CEO 500, sur le thème "La convergence des IDE, de la technologie et des flux financiers mondiaux", qui devrait réunir plus de 500 chefs d'entreprise ; le quatrième GRECO 2026 ouvrira ses portes sur les principales artères de la ville. Parmi les autres événements figurent la 18e réunion annuelle du Réseau régional Asie-Pacifique pour la production et la consommation durables (APRSCP), la Journée de l'innovation ouverte 2026 et le Forum Vietnam-Inde sur les technologies du futur.

Le 27 octobre, des sessions thématiques seront consacrées à l'économie circulaire, aux critères ESG, aux applications de l'IA dans la gouvernance des mégapoles, aux centres financiers internationaux, à la cybersécurité, aux technologies quantiques et à la logistique verte. Le programme comprendra également l'espace "Rising Star Arena", qui accueillera une trentaine d'exposants répartis sur quatre scènes, ainsi qu'une "Soirée de convergence" au Hall de la Réunification. L'après-midi du 28 octobre, des discussions approfondies et des dialogues ministériels se tiendront sur les nouveaux moteurs de croissance et les cadres de coopération pour l'ère nouvelle. Le 29 octobre, des programmes mettront en relation le Vietnam avec le Royaume-Uni, la Chine, l'Europe du Nord et Israël, et proposeront des visites de parcs industriels et des activités culturelles.

Plus de 13 milliards de dollars de 12 projets annoncés

L'AEF 2026 vise des résultats concrets en matière de coopération, parallèlement à un dialogue politique. Immédiatement après la séance de dialogue du Premier ministre le matin du 28 octobre, le Comité d'organisation prévoit d'attribuer et d'annoncer 12 nouveaux projets d'investissement émanant d'investisseurs étrangers et d'entreprises nationales, pour un capital total enregistré de plus de 13 milliards d'USD axés sur les infrastructures, l'énergie et la logistique. Le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCM) devrait également accueillir ses 10 premiers membres.

Hô Chi Minh-Ville et le FEM finalisent actuellement les négociations en vue d'une déclaration commune sur la mobilisation des ressources internationales pour atteindre l'objectif de croissance à deux chiffres de la ville d'ici 2030. Les principaux axes prioritaires sont l'attraction des investissements directs étrangers (IDE), le développement des sciences et des technologies, la mise en place d'un réseau de connaissances lié à la recherche et au développement (R&D) internationaux, et l'attraction de capitaux.

Partageant sa vision du développement à long terme de la ville lors de la conférence de presse, le directeur Lê Truong Duy a souligné : "À travers ce forum, Hô Chi Minh-Ville souhaite adresser un message à la communauté internationale quant à sa nouvelle approche du développement, en accord avec les objectifs du gouvernement central : une transformation économique rapide et une croissance fondée sur la connaissance, la science et la technologie. De plus, grâce à l'AEF, les mégapoles du monde entier considéreront Hô Chi Minh-Ville comme un pôle d'attraction au sein de nouvelles chaînes de croissance. Sur cette voie, nous ne pouvons avancer seuls ; nous devons tirer parti des ressources extérieures. Et en mobilisant ces ressources, nous pouvons non seulement en bénéficier, mais aussi échanger, réfléchir ensemble et développer conjointement des idées afin de participer à la co-création et au leadership, créant ainsi de nouvelles dynamiques".

Grâce à son envergure accrue, à son contenu approfondi et à son mécanisme de coopération avec le FEM, l'AEF 2026 devrait contribuer à renforcer la position du Vietnam et de Hô Chi Minh-Ville, à consolider leur image de destinations d'investissement fiables et à créer un espace de convergence pour les initiatives de développement et les ressources internationales.

Kyrielle d'activités parallèles

À cette occasion, Hô Chi Minh-Ville a également accueilli de nombreuses activités parallèles importantes pour célébrer l'AEF 2026, notamment :

Le 26 octobre s'est tenue la Conférence internationale sur la double transformation, la transformation numérique et la transformation verte dans l'industrie ; la Journée de l'innovation ouverte 2026 sur le thème "Ville industrielle de nouvelle génération"; et le Forum Vietnam-Inde sur les technologies du futur.

Le 29 octobre, un programme de visites, d'activités culturelles et d'études de parcs industriels a été proposé ; ainsi que la Journée de l'innovation Vietnam-Israël ; l'atelier de promotion des investissements Vietnam-Chine ; la Conférence d'affaires nordique-vietnamienne ; et la réunion annuelle du Réseau mondial des centres C4IR.

Texte et photos : Tân Dat/CVN