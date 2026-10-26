Tây Ninh

Attirer au moins trois centres logistiques liés aux zones économiques frontalières et aux ports

La province de Tây Ninh entend attirer au moins trois centres logistiques, deux marchés de gros et trois à cinq centres commerciaux et supermarchés d’ici à 2030, tout en accélérant le développement des infrastructures de transport pour renforcer sa connectivité régionale et les échanges transfrontaliers.

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Photo : VNA/CVN

La province de Tây Ninh vise la mise en service, d’ici à 2030, d’au moins trois centres logistiques, de deux marchés de gros et de trois à cinq centres commerciaux et supermarchés. La province entend ainsi moderniser ses infrastructures commerciales, fluidifier la circulation des marchandises et valoriser ses atouts en matière de connectivité régionale et d’échanges internationaux.

Selon Truong Thanh Liêm, vice-président du Comité populaire provincial, Tây Ninh mobilisera les ressources sociales pour développer des infrastructures commerciales modernes et améliorer les axes de transport reliant les centres logistiques, les entrepôts, les centres de distribution, les ports maritimes et les postes-frontières aux zones et complexes industriels. L’objectif est de constituer progressivement un réseau logistique et un système de distribution modernes, afin de faire du commerce et des services des moteurs importants de la croissance économique provinciale.

Parmi les trois centres logistiques dont la province souhaite attirer les investissements, au moins un devra être implanté à proximité d’une zone économique frontalière ou d’un port. Tây Ninh vise également une croissance annuelle moyenne de 20 à 30% du chiffre d’affaires du commerce électronique. D’ici à 2030, tous les supermarchés et centres commerciaux, ainsi que 80% des marchés et des commerces, devraient adopter des solutions de paiement sans espèces. La province prévoit par ailleurs de mettre en place et de généraliser un modèle de "marché garantissant la sécurité alimentaire" dans les communes et les quartiers disposant d’un marché.

Pour renforcer la connectivité des infrastructures au service du commerce, de la logistique et de la production, la province accélère la réalisation de cinq projets routiers majeurs : la route reliant le corridor industriel et urbain de Môc Bài à l’axe Xuyên Á ; la route Hô Chi Minh-Ville - Tây Ninh - Dông Thap, correspondant à l’axe de la route provinciale 827E ; la quatrième rocade de Hô Chi Minh-Ville ; la route stratégique de Duc Hoa ; et la route Tân An - Binh Hiêp.

La province accélère également le développement de plusieurs axes structurants, dont les autoroutes Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài et Go Dâu - Xa Mat, l’axe Binh Chanh - quatrième rocade - poste-frontière de My Quy Tây, ainsi que l’axe fluvial stratégique du système de la rivière Vàm Cỏ.

Ces projets devraient permettre à Tây Ninh de mieux valoriser sa position géoéconomique stratégique. Limitrophe de Hô Chi Minh-Ville, la province se situe dans l’une des régions économiques les plus dynamiques du pays et assure la liaison entre le Sud-Est et le delta du Mékong. Avec près de 369 km de frontière commune avec le Cambodge et quatre postes-frontières internationaux, elle dispose d’atouts importants pour développer le commerce frontalier, les échanges internationaux et le tourisme.

Photo : VNA/CVN

Selon Truong Thanh Liêm, Tây Ninh poursuivra l’amélioration de ses mécanismes et politiques, établira une liste de projets prioritaires et améliorera le climat des affaires afin d’encourager les investissements. La province entend également renouveler ses activités de promotion des investissements, renforcer la mise en relation de l’offre et de la demande, élargir les débouchés commerciaux, soutenir les exportations et encourager l’adoption des technologies numériques, le développement du commerce électronique et le recours aux paiements sans espèces.

Pour la période 2026-2030, Tây Ninh lancera un mouvement d’émulation visant à promouvoir les investissements dans les infrastructures commerciales modernes, les services portuaires, la logistique, le commerce et les services. Cette initiative mobilisera les services administratifs, les collectivités locales, les associations et les investisseurs. Elle permettra également de récompenser les collectifs et les individus ayant obtenu des résultats remarquables.

VNA/CVN