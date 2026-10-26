AEF 2026 : cap sur la feuille de route de la double transition

La conférence internationale intitulée "Connexion entre la science et l'industrie : solutions pour promouvoir la double transition, numérique et verte, des secteurs industriels clés vers l'objectif de neutralité carbone" s'est tenue ce 26 octobre à Hô Chi Minh-Ville, en marge du Forum économique d'automne 2026.

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La conférence internationale "Connexion entre la science et l'industrie : solutions pour promouvoir la double transition, numérique et verte, des secteurs industriels clés vers l'objectif de neutralité carbone" est organisée par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, avec l'accompagnement du ministère de l'Environnement du Japon (MOEJ), du Programme SWITCH-Asia de l'Union européenne (SWITCH-Asia Programme of the European Union), du Partenariat japonais pour l'économie circulaire (Japan Partnership for Circular Economy - J4CE), du Centre de recherche sur la technologie avancée du biohydrogène de l'APEC (APEC Research Center for Advanced Biohydrogen Technology - APEC-ACABT), et du Programme des Nations unies pour le développement (United Nations Development Programme - UNDP).

Lors de cet événement, les intervenants nationaux et internationaux ont souligné que la production et la consommation durables évoluent d'une logique de prévention de la pollution vers une transformation systémique, nécessitant des plateformes multipartites pour traduire les feuilles de route politiques en actions concrètes. Les délégués ont également débattu des modalités de diffusion des messages d'Hô Chi Minh-Ville dans les enceintes régionales et mondiales en 2027.

Un rassemblement d'envergure internationale au cœur de l'agenda politique

Le Forum économique d'automne 2026 se déroule du 26 au 29 octobre sous le thème "L'esprit de coopération dans la nouvelle ère". Selon le comité d'organisation, le forum devrait rassembler environ 1.500 délégués nationaux et internationaux et fait l'objet, pour la première fois, d'une co-image de marque (co-branding) avec le Forum économique mondial (WEF).

Selon les organisateurs, l’événement contribue simultanément à la mise en œuvre du Programme d'action national sur la production et la consommation durables pour la période 2021-2030, piloté par le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Il s'agit de la 18e réunion annuelle de la table ronde Asie-Pacifique sur la production et la consommation durables (APRSCP). L'Institut de recherche sur le développement de l'économie circulaire (ICED), relevant de l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, assure le pilotage côté vietnamien, en coordination avec l'APRSCP, le Centre pour la quatrième révolution industrielle d'Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR), l'Alliance vietnamienne du recyclage des emballages ainsi que divers partenaires nationaux et internationaux. La conférence offre un espace de dialogue fructueux entre les agences de régulation, les instituts de recherche, les universités, les entreprises, les institutions financières et les partenaires de développement.

Bâtir une passerelle solide entre la recherche scientifique et l'action

S'exprimant lors de la conférence, le Professeur associé, Docteur Nguyễn Hồng Quân, directeur de l'ICED, a rappelé le parcours qui a permis d'amener l'APRSCP au Vietnam. Il y a deux ans, la délégation vietnamienne a participé à la session de l'APRSCP en Malaisie, marquant une étape cruciale pour renforcer les liens avec la communauté régionale. Fondé en 2020, l'ICED a pour mission de connecter les autorités, les milieux universitaires, les entreprises et la communauté afin de promouvoir l'économie circulaire.

"Tout au long de ce parcours, notre ambition est demeurée inchangée : servir de pont entre la connaissance et l'action", a déclaré M. Quân. Selon lui, le soutien de nombreux partenaires reflète un engagement commun en faveur de la production et de la consommation durables, de l'économie circulaire, ainsi que des transitions verte et numérique.

Par ailleurs, le Professeur associé, Docteur Nguyễn Minh Tâm, directeur adjoint de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, a également soulevé une réalité constatée lors d'échanges avec le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et de nombreuses organisations de la région.

"Aujourd'hui, chaque pays dispose d'une feuille de route ou d'un plan d'action sur la SCP. Mais lors de la mise en œuvre, il est très difficile d'en mesurer l'efficacité en raison de la longueur de la chaîne de valeur, qui regroupe une multitude d'acteurs : décideurs politiques, milieux universitaires, entreprises et organisations non gouvernementales", a-t-il déclaré.

Selon le Professeur associé, Docteur Tâm, une telle plateforme est nécessaire pour permettre aux différentes parties de partager leurs informations et connaissances, ainsi que de soutenir l'élaboration des politiques. Chaque pays doit partir de son propre contexte. Il a insisté sur deux conditions essentielles : le renforcement des capacités et l'élaboration de politiques fondées sur des bases scientifiques rigoureuses.

Partageant le point de vue de M. Tâm sur le rôle d'une plateforme multipartite et des politiques fondées sur des données probantes scientifiques, le Dr. Chaiyod Bunyagidj, représentant du réseau thaïlandais de production et de consommation durables (Thai SCP Net), a souligné que la production et la consommation durables (SCP) constituent un concept complexe, souvent abordé dans le cadre de processus mondiaux tels que l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement (ANUE), le G20 ou les discussions sur les déchets plastiques marins.

Selon lui, l'orientation de la SCP a évolué à travers trois générations : première génération : prévention de la pollution et production plus propre. Lors du Sommet de Rio en 1992, les modes de production et de consommation non durables ont été identifiés comme l'un des principaux défis mondiaux.

Deuxième génération : amélioration de l'efficacité des produits et des infrastructures (par exemple, véhicules économes en énergie, produits économes en ressources et recyclabilité accrue).

Troisième génération (actuelle) : transition systémique, englobant les infrastructures, les systèmes urbains et les modes de vie, tout en reliant l'amont à l'aval, la nature et l'agriculture au mode de vie urbain.

"Cette transition systémique exige une approche beaucoup plus synergique, qui ne se focalise pas uniquement sur la circularité des produits ou l'efficacité énergétique, mais cherche également à rendre les modes de vie et les systèmes urbains - tels que les transports ou la construction - plus durables", a estimé M. Chaiyod.

À ce propos, le Dr. Yasuhiko Hotta, président de la table ronde Asie-Pacifique sur la production et la consommation durables et directeur de programme au sein de l'unité de production et de consommation durables de l'Institut de stratégies environnementales mondiales (IGES), a souligné que l'économie circulaire traditionnelle est appréhendée à travers le cycle de vie du produit, de l'amont à l'aval : production et commerce, biens manufacturés, agriculture et alimentation, gestion des déchets et les 3R (réduire, réutiliser, recycler).

Pour opérer cette transition systémique, il est nécessaire de développer des infrastructures intelligentes et des modes de vie urbains intelligemment conçus - incluant les services de loisirs, le tourisme, le logement et la mobilité -, en lien direct avec le processus de transition vers le net zéro. Il a indiqué que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le PNUE discutent actuellement des liens entre ces deux sphères. Face aux risques climatiques qui menacent de plus en plus les systèmes alimentaires et les conditions de vie tant dans les zones urbaines que dans les milieux naturels, il est également impératif d'intégrer une dimension favorable à la nature et à la biodiversité (nature positive).

Orientations stratégiques pour formuler une vision régionale partagée

Lors de la conférence, le Dr. Chaiyod Bunyagidj a formulé plusieurs recommandations en vue d'élaborer un message commun pour la région : une transition systémique à travers les politiques, les entreprises et les modes de vie, passant de l'efficacité matérielle à un changement structurel créant des synergies avec la décarbonation et la préservation de la nature.

Il s'agit en particulier de privilégier la double transition par la numérisation et le pont entre la science et l'industrie, où l'infrastructure numérique joue un rôle de catalyseur, avec un accent prononcé sur les secteurs des transports, du plastique, du textile, de l'économie bio-circulaire, de l'exploitation des « mines urbaines » et des modes de vie urbains circulaires.

En outre, il est nécessaire de concrétiser ces initiatives sur le terrain grâce à des "laboratoires vivants" (living labs) et à une gouvernance par "bac à sable" (sandbox). Selon le Dr. Chaiyod Bunyagidj, l'innovation ne peut voir le jour sans expérimentation sociale.

Accélérer la dynamique “SCP 3.0” grâce au déploiement d'écosystèmes d'expérimentation

Partageant le point de vue de M. Chaiyod sur l'orientation de la transition systémique, le Dr. Hotta a proposé d'introduire le concept de "SCP 3.0".

"L'APRSCP peut devenir le réseau central pour intégrer la SCP 3.0 - c'est-à-dire la transition vers une économie carboneutre, circulaire et favorable à la nature - dans les politiques et pratiques courantes de toute la région", a-t-il déclaré. Selon lui, ce réseau fait à la fois office de plateforme de dialogue multipartite et de “réseau d'incubation” pour les expérimentations sociales et les bonnes pratiques. Cette nouvelle stratégie repose sur deux piliers : le soutien politique et le renforcement des capacités, ainsi que l'expérimentation sociale et l'innovation au sein du secteur des entreprises.

Le Vietnam met actuellement en place son marché national du carbone. Selon le Département du changement climatique, la première phase, qui s'étendra jusqu'à fin 2026, consistera à attribuer des quotas à environ 150 installations relevant des secteurs de la thermoelectricité, de la sidérurgie et du ciment. La phase pilote se poursuivra jusqu'à fin 2028, tandis que le marché sera officiellement opérationnel à partir de 2029. Pour y participer, les entreprises doivent mesurer et vérifier leurs émissions de manière fiable. C'est précisément là que se rejoignent la transformation numérique et la transition verte, et c'est la raison pour laquelle des données fiables ainsi que la traçabilité numérique ont été placées au cœur du programme de la conférence.

Selon les intervenants, la conférence s'efforcera de formuler un message commun intitulé “Message de Hô Chi Minh-Ville 2026 sur la production et la consommation durables, l'économie circulaire, les technologies de pointe, la double transition et l'action climatique”. Selon le plan prévu, ce message sera diffusé dans le cadre des processus régionaux et mondiaux à travers trois étapes, prévues en février 2027 à Bangkok : événement en marge du Forum Asie-Pacifique sur le développement durable, organisé par la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) des Nations unies, pour partager le message de Hô Chi Minh-Ville ainsi que les points de vue des parties prenantes sur la SCP 3.0 et l'ODD 12.

En été 2027, à Yokohama (Japon) : événement organisé lors de l'Exposition internationale horticole de Yokohama 2027 (GREEN EXPO 2027) ; et en juillet 2027, à New York : contribution au Forum politique de haut niveau des Nations Unies pour le développement durable (FPHN), axée sur l'examen du SDG 12 et de l'agenda post-2030.

Dans un contexte où l'économie à faible émission de carbone et l'économie circulaire s'imposent comme des tendances majeures sur la scène internationale, la conférence vise à stimuler le dialogue entre experts internationaux, représentants des agences de gestion étatique et acteurs économiques des pays de l'ASEAN. Ces derniers jouent un rôle clé dans la sensibilisation aux nouvelles orientations en matière d'innovation technologique, tant sur le plan social qu'économique, afin d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone, de circularité et d'impact positif sur la nature.

À travers cette conférence, les différentes parties poursuivront les discussions pour identifier les besoins en matière d'expérimentations sociales innovantes, portées par la coopération entre les entreprises, les milieux académiques et l'État ; de définir les messages relatifs à la production et à la consommation durables pour la période post-Objectifs de développement durable (ODD) et de cibler les priorités de coopération entre les pays de l'ASEAN et la communauté internationale. En outre, l'événement offrira des opportunités de dialogue - notamment à travers des présentations par affiches - aux experts et aux entreprises désireux de s'engager dans l'innovation technologique et l'expansion de leurs marchés dans ce secteur.

La Conférence sur la connexion entre la science et l'industrie - Solutions pour promouvoir la double transition, la transformation numérique et la transition verte - s'inscrit dans le cadre du Programme d'action national à l'horizon 2030, d'un marché du carbone en phase pilote et de la vision SCP 3.0 du réseau régional. Selon les experts, la valeur de cet événement se mesurera à sa capacité à transformer la connaissance en action, c'est-à-dire à déterminer si les living labs, les sandboxes et les plateformes de partage de données parviendront concrètement jusqu'aux entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).

Texte et photos : Truong Giang/CVN



