Concrétiser les accords de coopération technologique Vietnam - Inde

Le 26 octobre, à Hô Chi Minh-Ville, le Forum des technologies du futur Vietnam - Inde, organisé dans le cadre du Forum économique d'automne de Hô Chi Minh-Ville 2026 (AEF), s'est tenu pour échanger des points de vue et rechercher de nouveaux moteurs de développement pour les relations entre les deux pays dans le domaine des nouvelles technologies.

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Nguyên Manh Cuong, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville ; Tshering W. Sherpa, ambassadeur d'Inde au Vietnam ; des représentants du Centre pour la quatrième révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (C4IR), ainsi que des organes de gestion, des instituts de recherche, des universités et des entreprises du Vietnam et d'Inde ont assisté à cet événement.

S'exprimant à l'ouverture, Nguyên Manh Cuong a estimé que les relations Vietnam - Inde constituent un symbole vivant d'une profonde confiance politique, de la sincérité et d'un esprit d'accompagnement pour le développement. Concrétisant la vision stratégique au niveau national, Hô Chi Minh-Ville joue un rôle pionnier en transformant de manière proactive les engagements diplomatiques en programmes d'action pratiques et efficaces. En particulier, en mai 2026, Hô Chi Minh-Ville et la ville de Mumbai ont officiellement établi des relations d'amitié, créant une base solide pour que ces deux grands centres économiques du Vietnam et d'Inde promeuvent l'élargissement d'une coopération substantielle dans de nombreux domaines : économie, commerce - investissement, éducation - formation, culture - tourisme, planification urbaine, infrastructures, croissance verte et transformation numérique.

Nguyên Manh Cuong a affirmé que Hô Chi Minh-Ville souhaite renforcer la coopération avec les universités, les instituts de recherche et les entreprises indiennes dans la formation d'experts en technologie, le développement des compétences numériques, les échanges académiques et la mise en œuvre de programmes de formation liés à des projets pratiques. La métropole du Sud s'intéresse vivement à la promotion de la coopération avec les partenaires indiens dans les domaines de l'intelligence artificielle, des infrastructures numériques publiques, des semi-conducteurs et de la fabrication intelligente, associés à une capacité de mise en œuvre concrète, tout en renforçant la maîtrise technologique des acteurs vietnamiens.

En outre, Hô Chi Minh-Ville entend valoriser le rôle de passerelle des organes de gestion, des entreprises, des établissements de recherche, des universités, des structures de soutien aux start-up et des investisseurs, afin que les idées technologiques à haut potentiel se concrétisent rapidement en produits, services et modèles économiques réels, contribuant directement à la compétitivité des entreprises et à l'émergence de nouvelles industries.

De son côté, Tshering W. Sherpa, ambassadeur d'Inde au Vietnam, a rappelé qu'en 2027, le Vietnam et l'Inde célébreront le 55e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, une échéance désignée comme l'Année d'amitié Inde - Vietnam. Il est donc temps pour les deux nations de porter leur partenariat à un niveau supérieur. La confiance mutuelle et les valeurs partagées doivent se concrétiser par des résultats encore plus substantiels. Les nouveaux secteurs comme les technologies de l'information et de la communication (TIC), l'innovation ainsi que les sciences et technologies constituent les axes prioritaires de la coopération future, en parfaite adéquation avec la stratégie indienne et la Résolution No57 du Vietnam.

Proposant des pistes pour améliorer l'efficacité de la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et les partenaires indiens dans les nouvelles technologies, l'ambassadeur d'Inde a suggéré que Hô Chi Minh-Ville et sa ville jumelée Mumbai étudient la mise en réseau de leurs écosystèmes de start-up respectifs. Il a également préconisé le déploiement de programmes d'échanges d'étudiants et de chercheurs ainsi que de projets de recherche conjointe. Par l'intermédiaire du C4IR, Hô Chi Minh-Ville et ses partenaires indiens pourraient aussi organiser des programmes de renforcement des compétences spécialisés dans les hautes technologies en Inde.

Dans son intervention en ligne adressée au Forum, M. S. Krishnan, vice-ministre indien de l'Électronique et des Technologies de l'information, a estimé que la priorité absolue consiste aujourd'hui à traduire le cadre d'accords des dirigeants des deux pays et le protocole d'accord (MoU) sur la coopération numérique - signé entre le ministère indien de l'Électronique et des Technologies de l'information et le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies - en projets concrets, soutenus par une coordination étroite entre instituts de recherche et entreprises.

Selon le vice-ministre indien, un écosystème numérique de confiance peut faciliter l'activité des entreprises, étendre l'inclusion financière, poser les bases de nouveaux services et constituer un domaine à fort potentiel pour les deux pays. De plus, la banque-finance, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l'électronique représentent autant de secteurs d'avenir, la maîtrise indienne de la conception de puces et des logiciels pouvant accompagner les ambitions du Vietnam en matière de production et d'intégration dans les chaînes d'approvisionnement régionales.

M. S. Krishnan a ajouté que le Vietnam et l'Inde doivent intensifier les connexions interentreprises (B2B) pour identifier leurs complémentarités, explorer des coentreprises et bâtir des alliances industrielles solides. En combinant leurs forces dans les infrastructures numériques, l'IA, les matériaux avancés et l'électronique, les deux nations apporteront des bénéfices tangibles aux citoyens tout en consolidant un écosystème technologique durable à l'échelle régionale et mondiale.

Lors du Forum, des experts financiers, scientifiques, technologiques et de l'innovation, ainsi que des chercheurs vietnamiens et indiens, ont débattu des moyens d'optimiser la coopération entre le Vietnam en général, Hô Chi Minh-Ville en particulier, et les partenaires indiens dans la connexion des données, la cybersécurité, la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et le développement de l'intelligence artificielle.

L'événement a créé un espace de dialogue ouvert et fécond, permettant aux organismes publics et privés des deux nations de déterminer les opportunités immédiatement réalisables. Il s'agit d'impulser des initiatives spécifiques en matière de recherche, de formation, d'application et de commercialisation des technologies, avec des partenaires et un calendrier précis, façonnant ainsi un avenir technologique partagé et portant la relation bilatérale vers un développement toujours plus profond.

Texte et photos : Quang Châu/CVN