Impact de l’agent orange/dioxine sur les cœurs des Chrétiens à Longpont/Orge

Les gens viennent de partout. Des centaines de pèlerins célèbrent l’Assomption à la basilique de Longpont-sur-Orge. Comme chaque année, les fidèles ont défilé en procession le 15 août autour d’une statue de la Vierge Marie, patronne de cet édifice religieux de l’Essonne érigé en basilique mineure en 1913 et classé monument historique.

Photo : Marie Paule/CVN

De la paroisse d’Orsay (Essonne) je suis venue avec Marie Paule et Cyrille assister à la messe dite par le P. Évêque Michel Pansard. Au sein de la conférence des évêques de France, il est membre du Conseil pour les questions familiales et sociales de 2007 à 2011. Il a été président du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles de 2011 à 2017. Depuis 2017 il est membre de la Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle. À la fin de la cérémonie, d’un pas ferme, je me suis avancée et lui ai remis la fiche "Justice pour Trân Tô Nga et toutes les victimes de l’agent orange". Je lui ai demandé de prier pour les victimes de l’AOD. D’un sourire bienveillant il a promis de le faire. Je l’ai remercié.

Ensuite, nous avons repris la route de retour sans encombre jusqu’à Orsay. J’ai été ravie d’avoir pu ainsi informer les Chrétiens de la lutte des victimes et de Trân Tô Nga. Plus d’un demi-siècle plus tard, les industriels américains (Bayer-Monsanto, Dow Chemicals, Hercules, etc) nient toujours leur responsabilité et les victimes vietnamiennes n’ont reçu aucun dédommagement. L’Agent orage tue encore…impunément.

Nguyen Dac Nhu-Mai/CVN