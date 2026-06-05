IA : un nouveau projet géant de centres de données dévoilé en Inde

L'entreprise autralienne AirTrunk va investir près de 30 milliards de dollars en Inde pour la construction de centres de données destinés à l'intelligence articifielle (IA), a annoncé vendredi 5 juin le Premier ministre Narendra Modi.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Déterminée à rattraper les États-Unis et la Chine dans la course à l'IA, l'Inde a annoncé ces derniers mois plus de 200 milliards d'investissements sur son sol, des centres de données aux usines de fabrication de puces.

AirTrunk a précisé que son projet couvrait l'installation de "plusieurs" sites qui doivent, selon son PDG Robin Khuda qui a rencontré le chef du gouvernement indien cette semaine, doubler sa capacité en Inde.

L'un des centres de données, d'une capacité de 3 gigawatts, doit être construit près de la mégapole de Bombay dans le Maharashtra (Ouest), a précisé le chef de l'exécutif de cet Etat, Devendra Fadnavis.

"C'est l'un des plus importants investissements dans l'écosystème indien", s'est pour sa part réjoui M. Modi, "il va renforcer la position de l'Inde en tant que place forte mondiale de l'informatique et de l'IA".

Plusieurs géants de la "tech" américaine, Google, Amazon ou Microsoft, ont dévoilé des projets de construction d'infrastructures liées à l'IA dans le pays le plus peuplé de la planète - près d'un milliard et demi d'habitants.

Numéro 1 mondiale des services d'assistance aux entreprises, l'Inde compte plus d'un milliard d'utilisateurs réguliers d'internet, selon les dernières estimations du secteur.

AFP/VNA/CVN