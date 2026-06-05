Sri Lanka : 12 morts dans l'incendie d'une maison de retraite, le directeur arrêté

Le directeur d'une maison de retraite au Sri Lanka a été arrêté et placé en détention provisoire jeudi 4 juin, au lendemain d'un incendie qui a coûté la vie à douze résidents et en a blessé six autres, ont indiqué les autorités.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Isuru Anushka, directeur de la maison de retraite Maupiya Sewana, a été placé en détention provisoire jusqu'au 11 juin alors que les autorités poursuivent leur enquête sur les causes de l'incendie, l'un des plus graves sur l'île depuis des décennies.

L'enquête judiciaire a révélé que l'établissement n'était pas autorisé à fonctionner en tant que maison de retraite et que les normes minimales fixées par les autorités n'étaient pas respectées.

"La police a reçu l'ordre d'enquêter sur les violations de la règlementation relative à la prise en charge des personnes âgées", a déclaré un policier aux journalistes à l'issue d'une audience préliminaire.

L'enquête a révélé que onze résidents avaient péri calcinés sur place. Une douzième victime a succombé à ses brûlures à l'hôpital. Six survivants ont présenté des complications après avoir inhalé de la fumée.

Un photographe de l'AFP a vu le directeur, menottes aux poignets, être escorté sur les lieux du drame jeudi 4 juin, pendant que la police interrogeait les survivants et les voisins.

En plus des personnes âgées, l'établissement accueillait également des jeunes souffrant de troubles mentaux. La plus jeune victime est un adolescent de 17 ans, a précisé la police.

Selon la police, les premiers témoignages suggèrent que l'incendie s'est déclaré dans un entrepôt où étaient empilés des dizaines de matelas.

Le porte-parole de la police, Fredrick Wootler, a indiqué que les 51 résidents et membres du personnel secourus mercredi 3 juin avaient été transférés vers un établissement public à proximité.

AFP/VNA/CVN