L'Australie engage des fonds pour soutenir la réponse à Ebola

Le gouvernement australien a affecté jeudi 4 juin des fonds pour soutenir la riposte mondiale à l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale et prévenir la propagation de la maladie.

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Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, et la ministre du Développement international, Anne Aly, ont déclaré dans un communiqué conjoint que l'Australie allait verser 5 millions de dollars australiens (environ 3,6 millions de dollars américains) à cette initiative.

"Le financement de l'Australie, acheminé par le biais de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), permettra de fournir des soins médicaux et des fournitures vitaux, des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, de soutenir la surveillance et la préparation face à l'épidémie, et de renforcer les systèmes de santé locaux", indique le communiqué.

Selon l'OMS, 344 cas confirmés de la maladie et 60 décès ont été recensés en République démocratique du Congo, ainsi que 15 cas et un décès en Ouganda dans le cadre de l'épidémie en cours.

Xinhua/VNA/CVN