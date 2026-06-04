La Thaïlande accueille plus de 14 millions de visiteurs étrangers en cinq mois

La Thaïlande a reçu plus de 14 millions de visiteurs internationaux au cours des cinq premiers mois de 2016, soit une baisse de 2,3% par rapport à la même période de l'année précédente. Les recettes touristiques s'élèvent à environ 679 milliards de bahts (20,78 milliards de dollars américains), selon le ministère du Tourisme et des Sports.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La Chine demeure le principal marché émetteur de touristes pour la Thaïlande avec 2,32 millions de visiteurs, suivie de la Malaisie (1,74 million), de l'Inde (1,06 million), de la Russie (946 732) et de la République de Corée (539 848).

Le ministre du Tourisme et des Sports, Surasak Panjaroenvorakul, a déclaré que le secteur continuait de montrer des signes de reprise. Pour la seule semaine du 25 au 31 mai, la Thaïlande a enregistré 603 792 arrivées de touristes étrangers, soit une hausse de 16% par rapport à la semaine précédente, avec une forte croissance en provenance de Malaisie, de Chine, d'Inde, de Singapour et de Russie.

Le ministère a attribué la forte hausse du nombre d'arrivées de touristes malaisiens aux périodes de vacances dans plusieurs pays, notamment les célébrations de l'Aïd el-Fitr et les trois jours de congés de Vesak à Singapour.

Parallèlement, les ministères du Tourisme et des Sports et des Transports promeuvent conjointement le tourisme ferroviaire comme un nouveau produit touristique destiné à soutenir les communautés locales et à dynamiser le tourisme vers les destinations secondaires pendant la basse saison.

Des itinéraires pilotes de tourisme ferroviaire sont prévus dans trois régions : Chiang Mai - Lampang - Lamphun au Nord ; Songkhla - Hat Yai - Phatthalung au sud et Bangkok - Ayutthaya - Samut Sakhon - Kanchanaburi - Chonburi dans le Centre et l'Est du pays.

Les deux ministères s'apprêtent à mettre en place un comité interministériel afin d'accélérer le développement du tourisme ferroviaire comme nouveau moteur de l'économie thaïlandaise.

VNA/CVN