Le Cameroun lance la 6e édition du Mois de l'enfance

Le gouvernement camerounais a lancé mercredi 3 juin à Yaoundé la 6 e édition du Mois camerounais de l'enfance, une initiative annuelle dédiée à la promotion et au renforcement de la protection des droits des enfants à travers l'ensemble du territoire national, a rapporté la CRTV, le média public.

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Photo : CTV/CVN

Placée sous le thème "Promouvoir les droits de l'enfant au Cameroun : une exigence pour un développement inclusif durable", cette édition rassemble les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers ainsi que les divers acteurs de la protection sociale. L'objectif commun reste de garantir à chaque enfant un accès équitable à ses droits fondamentaux.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, la ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguene, a souligné que cette édition se tenait dans un contexte social particulièrement préoccupant. "Ce mois intervient dans un contexte marqué par les violences faites aux enfants, par les infanticides, par toute sorte d'abus à l'endroit des enfants", a-t-elle déclaré.

La ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement à lutter contre ces pratiques qui compromettent l'épanouissement des jeunes générations. Le programme de cette 6e édition prévoit des activités de sensibilisation, d'éducation et de mobilisation communautaire en faveur de la protection de l'enfance.

Le Mois camerounais de l'enfance est célébré chaque année au Cameroun à travers diverses activités visant à promouvoir les droits, la protection et le bien-être des enfants.

Xinhua/VNA/CVN