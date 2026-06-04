La Nasa annonce avoir perdu l'une de ses sondes martiennes

La Nasa a annoncé mercredi 3 juin la fin d'une de ses missions dédiée à l'étude de l'atmosphère et à l'évolution de Mars, après que sa sonde est restée injoignable pendant six mois.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Nommé Maven pour "Mars Atmosphere and Volatile Evolution", cet appareil scientifique avait été placé en orbite martienne en 2014.

Alors qu'elle ne devait servir initialement que pour une mission d'un à deux ans, la sonde est restée active pendant plus de dix ans, jusqu'en décembre 2025, date à laquelle les équipes ont perdu contact avec elle.

Malgré leurs tentatives de reconnexion, le canal de communication est resté silencieux.

La Nasa s'est donc résolue à la perte de l'engin, dont elle pense qu'il est encore en orbite autour de Mars. L'agence spatiale américaine a indiqué mercredi 3 juin conduire une enquête pour déterminer les causes de cet incident.

Pour Shannon Curry, professeure d'astrophysique impliquée sur le dossier, il s'agissait de "la meilleure mission martienne".

Cette sonde a notamment permis aux scientifiques de comprendre le phénomène d'échappement atmosphérique qui affecte les planètes, c'est-à-dire la fuite dans l'espace de gaz atmosphériques, a-t-elle expliqué lors d'une conférence de presse.

"Nous comprenons désormais mieux l'échappement atmosphérique sur Mars que sur n'importe quelle autre planète, y compris la Terre, et Mars constitue donc un formidable laboratoire naturel pour comprendre les atmosphères des planètes rocheuses", a-t-elle ajouté.

La sonde "Maven a considérablement amélioré notre compréhension de l'atmosphère, de l'histoire climatique et de l'habitabilité de Mars", a pour sa part insisté Tiffany Morgan, responsable des programmes d'exploration de la planète rouge pour la Nasa.

La sonde jouait par ailleurs un rôle de relais des communications entre la Terre et les robots envoyés par la Nasa sur la surface de Mars.

Heureusement pour les scientifiques, l'agence dispose d'autres sondes en orbite servant également de relais.

AFP/VNA/CVN