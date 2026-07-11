HR Asia Awards 2026 : Vietjet parmi les meilleures entreprises où travailler en Asie

La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet confirme son attractivité internationale en étant distinguée, pour la sixième année consécutive, parmi les "HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026".

>> Vietjet conserve sa place dans le Top 50 des "Meilleurs lieux de travail en Asie"

>> Vietjet nommé parmi les "Best Companies to Work for in Asia"

>> Vietjet reçoit une nouvelle fois le prix du “Meilleur lieu de travail en Asie”

>> Vietjet lance une promotion exceptionnelle en juillet

Le palmarès 2026 des HR Asia Awards réunit de grandes entreprises vietnamiennes telles que Masan Group et Sabeco. La compagnie aérienne Vietjet se distingue en remportant cette reconnaissance pour la sixième année consécutive, récompensant ses efforts constants pour bâtir un environnement de travail professionnel, humain et inspirant.

Le prix "HR Asia Best Companies to Work for in Asia" (HR Asia des meilleures entreprises où travailler en Asie) est l’une des distinctions les plus prestigieuses dans le domaine des ressources humaines. Il honore les entreprises qui se démarquent par l’excellence de leurs pratiques RH, un fort engagement des collaborateurs et une culture d’entreprise exemplaire.

Cette année, Vietjet a également reçu, pour la première fois, le prix "HR Asia Diversity, Equity & Inclusion", qui distingue les entreprises ayant mis en œuvre des politiques exemplaires en matière de diversité, d’équité et d’inclusion. Cette reconnaissance souligne l’engagement de la compagnie à offrir à chaque collaborateur, sans distinction de sexe, d’origine, d’âge ou de culture, des opportunités égales de contribuer, de s’épanouir et de développer son potentiel.

Cette double distinction confirme la stratégie cohérente de Vietjet en matière de développement des ressources humaines : placer les collaborateurs au cœur de son développement en créant un environnement de travail professionnel, ouvert et résolument international.

Vietjet compte aujourd’hui près de 10.000 collaborateurs et experts originaires de près de 70 pays et territoires. Les employés asiatiques représentent près de 30% des effectifs, tandis qu’environ 30% des collaborateurs appartiennent à la tranche d’âge des 20 à 30 ans, apportant innovation, créativité et énergie dynamique.

Convaincue que le développement des talents constitue le fondement d’une croissance durable, Vietjet investit continuellement dans la formation et le perfectionnement de ses équipes. À la Victoria International Aviation Academy (VIAA), les collaborateurs bénéficient de programmes conformes aux normes internationales, de cursus spécialisés, de formations au leadership et d’ateliers animés par des experts de l’aviation et du management.

Parallèlement, Vietjet améliore l’expérience de travail grâce à des infrastructures modernes dans ses sièges et centres opérationnels : espaces de restauration, salle de cinéma, salles de sport et de yoga, espaces communautaires. La compagnie organise aussi régulièrement des activités culturelles, sportives et de cohésion pour promouvoir le bien-être physique et mental de ses collaborateurs.

Forte d’un capital humain dynamique, professionnel et créatif, Vietjet poursuit le renforcement de sa compétitivité durable et réaffirme son ambition de devenir une compagnie aérienne mondiale, moderne, humaine et innovante, au service d’un monde toujours mieux connecté.

Minh Thu/CVN