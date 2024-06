Pour attirer davantage des visiteurs étrangers au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Selon de nombreux experts touristiques, avec le nombre croissant de visiteurs internationaux au Vietnam ces derniers temps, l'objectif d'accueillir 18 millions de visiteurs étrangers en 2024 est tout à fait réalisable, soit équivalant au record de 2019 (année avant la pandémie de COVID-19). Pourtant, le Vietnam a encore beaucoup de choses à faire s'il veut devenir la première destination de la région dans l’attrait des visiteurs étrangers.

La politique favorable de visas est le premier facteur que le Vietnam doit prendre en compte lorsqu'il souhaite accueillir de nombreux visiteurs, ont fait remarquer les experts. Il s'agit également d'un "levier" utilisé par de nombreux pays de la région.

Photo : VNA/CVN

Les destinations offrant de politiques favorables de visas attireront davantage de touristes. C'est pourquoi le Vietnam doit continuer à mener des recherches pour ajuster ses politiques de visas, contribuant ainsi à attirer davantage des touristes, ont-ils analysé. Le président du groupe Lux, Pham Ha, a suggéré que le Vietnam devrait se concentrer sur certains marchés ayant de bons niveaux de dépenses comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Selon lui, il faut appliquer une exemption de visa pour les citoyens de ces deux pays et les attirer grâce aux produits touristiques culturels, de divertissement et de découverte culinaire...

Garantir le développement durable

De plus, à côté de l’élaboration des stratégies de promotion et de la création de produits appropriés ciblant tous les types de visiteurs, une attention particulière doit être accordée à la gestion des destinations afin de garantir le développement durable du tourisme, a-t-il insisté.

Photo : VNA/CVN

Luong Thi Hoàng Lan, directrice des affaires de la division tourisme de villégiature du Sun Group, a proposé que l'Administration nationale du tourisme déploie des campagnes de publicité et de promotion sur les marchés internationaux clés et potentiels, mobilise la participation des destinations nationales, des compagnies aériennes et des grandes entreprises touristiques et crée des programmes et produits hautement compétitifs pour attirer les touristes des marchés internationaux cibles.

Soulignant l'importance de la coopération entre compagnies aériennes et touristiques, elle a remarqué que l'Administration nationale du tourisme et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme devaient se coordonner avec les ambassades au Vietnam à l’étranger pour ouvrir davantage de lignes aériennes internationales vers des destinations importantes telles que Quang Ninh (Sud), Dà Nang (Centre), Nha Trang (Centre), Phu Quôc (Sud)..., afin de conquérir de nouveaux marchés touristiques au lieu de se limiter à certains marchés dits "traditionnels"...

VNA/CVN