Le Vietnam présente ses potentiels touristiques en France

Photo : Nguyên Thu Hà/CVN

S’exprimant à l’évènement, le directeur de l’Administration nationale du tourisme, Nguyên Trung Khanh a présenté les potentiels touristiques du Vietnam, notamment 8 patrimoines culturels et naturels, 15 patrimoines culturels immatériels, 10 patrimoines documentaires, 3 géoparcs mondiaux, 11 réserves mondiales de biosphère reconnus par l’UNESCO.

Le pays dispose encore d’une cuisine considérée comme l’une des meilleures du monde, de nombreuses belles plages, fêtes culturelles et sites et produits touristiques appréciés par des plateformes, organisations et magazines prestigieux tels que World Travel Awards, TripAdvisor, Telegraph…

En 2023, le Vietnam a accueilli plus de 1,4 million de touristes européens et plus de 975.000 au cours des cinq premiers mois de 2024, en hausse respectivement de 187% et de 57,1% en glissement annuel.

L’année dernière, près de 216.000 Français sont arrivés au Vietnam, représentant 75% du niveau enregistré dans la période post-pandémique. Depuis 2015, le gouvernement vietnamien applique l’exemption de visa pour les citoyens français et a décidé de prolonger la durée du séjour temporaire à 45 jours à partir du 15 août 2023.

Des vols directs pratiques, des procédures d'entrée simples, des destinations et des produits touristiques attrayants et une hospitalité chaleureuse de la population sont des conditions idéales pour promouvoir le développement du tourisme entre les deux pays, a déclaré le responsable vietnamien.

Selon l'ambassadeur vietnamien en France, Dinh Toàn Thang, bien que le Vietnam soit géographiquement loin de France mais lui est bien proche à travers des liens historiques et une amitié traditionnelle. Les touristes français sont toujours biens accueillis au Vietnam, a-t-il souligné.

Dans le cadre du programme, l’Administration nationale du tourisme et des entreprises vietnamiennes ont présenté des politiques, destinations et produits touristiques du Vietnam auprès des partenaires français.

VNA/CVN