Hô Duc Phoc s'entretient avec le vice-PM du Conseil des affaires de l'État de Chine, Ding Xuexiang

Dans le cadre de sa participation à la 21 e Exposition Chine - ASEAN (CAEXPO) et au Sommet des affaires et de l'investissement Chine - ASEAN (CABIS) dans la ville de Nanning, province du Guangxi, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a eu mardi 24 septembre un entretien avec le vice-Premier ministre du Conseil des affaires de l'État de Chine, Ding Xuexiang.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant chinois a souligné que la Chine soutenait fermement le développement économique du Vietnam et la modernisation du pays sur la voie du socialisme.

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a souligné que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam considéraient toujours le renforcement et le développement des relations Vietnam - Chine comme un choix stratégique et une priorité absolue dans la politique étrangère intégrale du Vietnam et souhaitaient se joindre à la Chine dans les efforts visant à faire développer les relations entre les deux pays de manière stable, sain et durable.

Les deux vice-Premiers ministres ont exprimé leur joie et leur appréciation pour l'évolution positive des relations entre les deux Partis et les deux pays ces derniers temps, en particulier les visites mutuelles historiques des plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, formant ainsi la stratégie pour le développement des relations bilatérales, portant à un niveau élevé du partenariat de coopération stratégique intégral et édifiant la communauté Chine - Vietnam d'avenir partagé de portée stratégique.

Concernant les mesures visant à promouvoir et à approfondir les relations bilatérales entre le Vietnam et la Chine, les deux vice-Premiers ministres ont convenu de réaliser et de concrétiser les accords et la conscience commune de haut niveau, de renforcer la coopération pratique dans tous les domaines, de favoriser les relations entre les deux pays.

Hô Duc Phoc a proposé que les deux parties promeuvent la coopération pratique, en particulier dans la connexion des infrastructures de transport ferroviaire et routier à la frontière commune Vietnam - Chine. Il a demandé au gouvernement chinois de soutenir activement le Vietnam pour qu'il réalise bientôt une étude de faisabilité de la voie ferrée à écartement standard Lao Cai - Hanoï - Hai Phong et établisse bientôt un plan pour celles de Lang Son - Ha Noï, Mong Cai - Ha Long - Hai Phong ; de continuer à ouvrir le marché aux produits agricoles et aquatiques vietnamiens; d'encourager les entreprises chinoises à investir dans des projets de qualité, efficaces et de haute technologie et dans de nouveaux domaines au Vietnam.

Il a proposé que les deux parties appliquent strictement les accords et les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays et maintiennent la paix et la stabilité sur la mer, mieux contrôlent et règlent les désaccords en mer, conformément au droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Appréciant et approuvant les propositions de coopération du vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, Ding Xuexiang a affirmé que le Parti et le gouvernement chinois considéraient les relations avec le Vietnam comme une direction prioritaire de la diplomatie voisine de la Chine.

Il a espéré que les deux parties continueront à maintenir des contacts de haut niveau, à renforcer la confiance politique, à promouvoir la coopération, à élargir les échanges entre les deux peuples, à consolider l'amitié traditionnelle et à bien contrôler des désaccords, et à promouvoir la construction d'une communauté Chine - Vietnam d'avenir partagé de portée stratégique.

Le même matin, Hô Duc Phoc a reçu le président de la région Asie-Pacifique et les présidents du groupe Huawei, de la Société chinoise de construction énergétique (CEEC) et de la Société de construction électrique de Chine (Power China).

