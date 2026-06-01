VinFast s’associe à NVIDIA et Autobrains pour des robotaxis de niveau 4

Dans le cadre de l’événement NVIDIA GTC Taipei, organisé lors du salon technologique COMPUTEX 2026 à Taïwan (Chine), le constructeur automobile vietnamien VinFast a officialisé, le 1 er juin, un partenariat stratégique d’envergure avec NVIDIA et Autobrains.

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Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Cette alliance tripartite vise à concevoir une nouvelle génération de programmes de robotaxis (taxis autonomes) de niveau 4 sur la plateforme NVIDIA DRIVE Hyperion, spécifiquement adaptés aux exigences du marché de l’Asie du Sud-Est.

Cette collaboration marque une étape décisive dans la feuille de route de VinFast visant à démocratiser les technologies de conduite autonome avancée à des coûts abordables.

En ciblant l'Asie du Sud-Est, les partenaires entendent proposer une approche pragmatique de la mobilité autonome dans une région caractérisée par une densité de trafic et des comportements des usagers, des environnements urbains particulièrement complexes, qui constituent un défi majeur pour la validation des systèmes de conduite assistée.

Sur le plan technique, VinFast s’appuie sur la plateforme de calcul NVIDIA DRIVE Hyperion 10, couplée au logiciel "Agentic AI" d’Autobrains. Contrairement aux modèles de conduite autonome traditionnels dits "de bout en bout", l’approche d’Autobrains repose sur des agents d’intelligence artificielle spécialisés, activés en fonction des besoins spécifiques de chaque tâche de conduite.

Cette approche permet non seulement de traiter plus efficacement les situations imprévues en conditions réelles, mais aussi de réduire les ressources de calcul nécessaires et d’optimiser la rentabilité de la technologie de conduite autonome.

Cette collaboration tripartite intervient à un moment où la conduite autonome se heurte à trois obstacles persistants : la complexité du système, le coût des calculs et les performances limitées hors des environnements contrôlés. Pour relever ces défis, VinFast, NVIDIA et Autobrains développent une architecture modulaire, associant l’intégration au véhicule, le calcul haute performance et le logiciel d’IA Agentic.

Pour VinFast, cette collaboration constitue un socle pour le développement de solutions de conduite autonome avancées et plus économiques. La plateforme NVIDIA DRIVE Hyperion 10 offre une architecture matérielle et logicielle éprouvée, permettant de raccourcir les cycles d’intégration, qui nécessitent habituellement plusieurs années dans les programmes de véhicules autonomes.

Le Prof.-docteur Nguyên Van Duong, vice-président de VinFast chargé du développement de la conduite autonome, a déclaré que la technologie de mobilité avancée ne doit pas être un privilège réservé à une élite, réaffirmant l'engagement de la marque à créer des solutions évolutives et accessibles.

En partenariat avec Autobrains et NVIDIA, nous explorons une voie pratique et rentable vers une mobilité de niveau 4 adaptée aux environnements de circulation réels et très dynamiques de l’Asie du Sud-Est, a-t-il souligné.

De son côté, Rishi Dhall, vice-président de la division Automobile chez NVIDIA, a souligné que le concept de "véhicule défini par logiciel" (SDV – software-defined vehicle) stimule la transformation actuelle du secteur. Il a précisé que cette collaboration avec VinFast et Autobrains favorisera l’émergence de solutions de transport autonome sûres, fiables et adaptées aux environnements routiers les plus exigeants.

Tout en poursuivant son expansion internationale, VinFast continue d’investir dans ses capacités technologiques et son écosystème de produits à travers des coopérations stratégiques avec des leaders mondiaux. Cette stratégie permet au constructeur vietnamien d’élever progressivement la qualité de ses produits et d’améliorer l’expérience utilisateur, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial des véhicules électriques intelligents.

VNA/CVN