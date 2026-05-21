Hô Chi Minh-Ville : deux grands salons dédiés à l’industrie automobile et aux transports

Le 21 mai, au Centre des foires et expositions de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville, ont officiellement ouvert leurs portes le Salon international de l’automobile, de la moto, des véhicules électriques et des industries de soutien (Autotech & Accessories 2026), ainsi que celui des machines de construction, du ferroviaire, des véhicules spécialisés et des infrastructures de transport (Cons & Trans 2026).

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Photo : CTV/CVN

Les deux événements, organisés par la société ATFA en coopération avec plusieurs associations professionnelles, réunissent plus de 500 stands d’environ 300 entreprises vietnamiennes et étrangères venues notamment de République de Corée, de Chine, de Thaïlande, de Malaisie et des Philippines.

Les exposants présentent une large gamme de produits et de solutions dans les domaines des véhicules, des pièces détachées, des accessoires, de la mobilité électrique, de la maintenance, des technologies numériques, des services de transport, ainsi que de la construction et des infrastructures de transport.

Nguyên Minh Ngoc, présidente de la société ATFA et représentante du comité d’organisation, a indiqué que ces salons figurent parmi les événements spécialisés les plus importants et les plus reconnus du Vietnam dans les domaines concernés.

Selon elle, les transports et les infrastructures sont aujourd’hui étroitement liés dans le contexte où le Vietnam accélère le développement de grands projets d’infrastructures.

Le président de l’Association vietnamienne des industries de soutien (VASI), Duong Danh Tai, a souligné que les secteurs de l’automobile, de la moto, des véhicules électriques et des industries de soutien au Vietnam bénéficient actuellement de nombreuses opportunités grâce à la réorganisation des chaînes d’approvisionnement mondiales, au développement des transports verts et à l’essor des technologies numériques.

D’après lui, Autotech & Accessories et Cons & Trans jouent un rôle important pour aider les entreprises à accéder aux nouvelles technologies, aux informations du marché et aux partenaires potentiels.

Les organisateurs prévoient également plusieurs événements spécialisés jusqu’au 24 mai, dont des rencontres d’affaires, des conférences sur la transition verte et l’intelligence artificielle dans les transports, ainsi qu’un concours de mini-voitures électriques intelligentes.

VNA/CVN