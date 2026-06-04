Le Vietnam élargit son écosystème d'innovation

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, les exportations de produits de haute technologie ont représenté 50,76% des exportations totales du Vietnam au premier trimestre 2026.

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Photo : VNA/CVN

Le pays a également enregistré une avancée notable dans l'innovation. Pour la première fois, le Vietnam s'est hissé à la 50e place mondiale dans le Rapport 2026 sur l'indice des écosystèmes de start-up de StartupBlink, gagnant cinq rangs par rapport à l'année précédente et atteignant son meilleur classement à ce jour.

L'écosystème national de l'innovation continue de se développer avec 963 entreprises scientifiques et technologiques, 20 plateformes d'échange de technologies et 37 centres d'innovation répartis dans 26 des 34 provinces et grandes villes du pays.

Dans le domaine de la transformation numérique, le taux de traitement intégral des dossiers en ligne a atteint 50,2% en mai. En 2025, l'économie numérique a contribué à hauteur de 14,02% du PIB, soit environ 72,1 milliards de dollars.

Le Vietnam maintient par ailleurs sa position parmi les pays les mieux classés au monde en matière d'infrastructures de télécommunications. La vitesse moyenne de l'internet mobile à haut débit a atteint 207,3 Mbps et celle du haut débit fixe 287,33 Mbps, plaçant le pays au 11e rang mondial dans les deux catégories.

Le pays compte actuellement 110,5 millions d'abonnements à l'internet mobile à haut débit, dont 24,29 millions d'abonnés à la 5G, ainsi que 25,62 millions d'abonnements à l'internet fixe à haut débit. Les recettes des services postaux en mai sont estimées à 8.500 milliards de dôngs, en hausse de 30% sur un an.

Le mois de mai a également été marqué par plusieurs événements internationaux majeurs dans le domaine des sciences et des technologies. Parmi eux figurent le Forum Vietnam - Inde sur l'innovation à New Delhi, en présence du secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm, les entretiens entre les ministères des Sciences et des Technologies du Vietnam et du Sri Lanka sur la coopération dans les domaines de la 6G, des drones (UAV) et des technologies satellitaires, ainsi que la troisième réunion du Comité directeur gouvernemental chargé du développement des sciences et technologies, de l'innovation, de la transformation numérique et du Projet 06.

VNA/CVN