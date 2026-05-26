Hô Chi Minh-Ville : lancement de la Journée portes ouvertes des laboratoires pour les élèves et étudiants

Le 25 mai, le Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville a organisé un programme d’" Open Lab Day " (Journée portes ouvertes des laboratoires) pour les élèves de la localité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités célébrant la Journée vietnamienne de la science, de la technologie et de l'innovation, le 18 mai 2026.

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Photo : BTC/CVN

Selon le Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville, dans un contexte où la science, la technologie et l'innovation sont devenues des moteurs essentiels de la croissance économique et du renforcement de la compétitivité nationale, la Journée portes ouvertes des laboratoires 2026 vise à susciter l'intérêt pour la recherche scientifique, à promouvoir l'esprit d'innovation et à renforcer les liens entre les établissements scolaires, les instituts de recherche, les entreprises et la jeune génération. Elle offre également aux élèves la possibilité de découvrir un environnement de recherche moderne, des technologies de pointe et des activités scientifiques et technologiques concrètes. Grâce à ce programme, les élèves et étudiants pourront visiter et découvrir directement des laboratoires, des centres de recherche, des universités, des parcs technologiques et des entreprises scientifiques et technologiques de premier plan à Hô Chi Minh-Ville.

Vingtaine de visites d'étude

Le programme "Journée ouverte des laboratoires 2026" prévoit d'organiser une vingtaine de visites d'étude, auxquelles participeront 900 élèves et enseignants de collèges, lycées et centres de formation professionnelle et continue de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : BTC/CVN

Dans le cadre de ce programme, les élèves et étudiants visiteront des laboratoires modernes, des espaces de recherche spécialisés, des centres de recherche et développement (R&D) et des lignes de production de haute technologie. Ils découvriront des exemples d'application des sciences et des technologies dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la robotique, la biotechnologie, les technologies environnementales, les énergies renouvelables et la transformation numérique. Le programme propose également des conférences, des séminaires et des échanges thématiques avec des scientifiques, des conférenciers, des experts en technologies et des représentants d'entreprises afin de partager les tendances en matière de développement technologique, les méthodes d'apprentissage et de recherche, et d'orienter les élèves sur les perspectives de carrière.

La Journée ouverte des Laboratoires 2026 met l'accent sur le renforcement de l'interaction et l'apprentissage pratique grâce à des activités telles que l'observation de modèles de recherche, la découverte de technologies, des discussions de groupe, des échanges directs avec des experts et la réalisation de travaux pratiques après la visite. Ce programme contribue au développement de l'esprit critique, du travail d'équipe, de la créativité et des capacités de résolution de problèmes chez les élèves.

Photo : BTC/CVN

À travers le programme "Open Lab Day 2026", les organisateurs souhaitent contribuer à diffuser l'intérêt pour les sciences et à promouvoir une culture de l'innovation auprès des élèves et étudiants. Parallèlement, le programme vise à créer un environnement connecté entre éducation, recherche et entreprises afin de constituer un écosystème d'apprentissage, d'expérimentation et de créativité pour la jeune génération de la ville. Ce programme témoigne également de l'engagement de Hô Chi Minh-Ville à faire des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique les fondements d'un développement durable et de la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée pour l'ère nouvelle.

Tân Dat/CVN