Construire un "système immunitaire numérique" pour la communauté

Dans le contexte actuel d’une révolution scientifique et technologique en plein essor, le cyberespace s’affirme de plus en plus comme un front stratégique dans la lutte contre les fausses informations et la protection des fondements idéologiques. Dans cet environnement, la technologie constitue à la fois un vecteur de diffusion d’informations, y compris erronées, mais également un outil stratégique dans la lutte contre les contenus malveillants.

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Photo : VNA/CVN





Actuellement, sur les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook ou YouTube, les contenus extrémistes, polémiques ou fortement chargés en émotions se propagent souvent à grande vitesse, dans la mesure où ils suscitent des réactions immédiates et captent rapidement l’attention des utilisateurs. À l’inverse, les contenus fondés, qui nécessitent davantage de réflexion, se retrouvent fréquemment désavantagés dans la compétition liée à la rapidité et à l’ampleur de la diffusion.

Profitant de ce mécanisme, les forces hostiles et réactionnaires ont intensifié la diffusion de fausses informations et de contenus trompeurs, en les érigeant en outils au service de leurs intentions de falsification de l’histoire, de dénigrement des dirigeants, de désorientation de l’opinion publique et d’atteinte au bloc de grande union nationale.

Le phénomène de la "bulle informationnelle" (filter bubble) fait également l’objet d’une exploitation excessive de la part des plateformes numériques. Les utilisateurs des réseaux sociaux se retrouvent enfermés dans un espace informationnel restreint et orienté de manière intentionnelle. Dès lors qu’un intérêt est détecté pour un certain type de contenu, les algorithmes continuent de proposer des publications similaires, amenant progressivement les internautes à considérer cette version comme l’unique vérité et à développer des préjugés. Ce phénomène peut ainsi être aisément instrumentalisé par des individus malveillants afin d’orienter l’opinion publique dans un sens négatif.

Construire des "zones vertes" de l’information

Photo : VNA/CVN

Outre les dangers causés par les usages détournés des technologies, une utilisation appropriée de ces dernières peut également offrir des solutions efficaces pour détecter et endiguer les fausses informations ainsi que les contenus malveillants. L’intelligence artificielle doit ainsi être mobilisée afin de repérer les anomalies, non seulement dans les contenus eux-mêmes, mais aussi dans les modes de propagation de l’information.

"L’utilisation de l’intelligence artificielle ne doit pas se limiter à l’analyse des contenus. Il est encore plus important d’analyser les comportements de diffusion, tels que les réseaux de bots, les vitesses de partage anormales ou encore les comptes coordonnés de manière simultanée, afin de détecter et d’enrayer précocement les campagnes de manipulation de l’information", a souligné Nguyên Lê Thành, fondateur et président exécutif de Verichains, une société spécialisée dans la cybersécurité. "La technologie permet également de mettre en place des systèmes automatisés de confrontation avec des sources officielles (fact-check database), ainsi que d’apposer des labels d’alerte et d’identification de l’origine des contenus directement sur les plateformes."

Sans se limiter à un rôle de détection et de prévention, la technologie ouvre également la voie à de nouvelles méthodes de production, de diffusion et de valorisation des contenus officiels de manière plus efficace. "Sur le cyberespace, la question n’est pas de savoir combien de vrais contenus existent, mais plutôt de déterminer si ces contenus sont suffisamment attractifs pour être choisis par le public", a analysé Lê Quôc Vinh, président du conseil d’administration du groupe Lê Media.

Dès lors, la technologie doit être mobilisée afin de transformer des valeurs justes, mais parfois monotones, en récits capables de captiver le public, en utilisant les langages et les formats privilégiés par les utilisateurs, en particulier les jeunes : les vidéos courtes, les clips de 30 secondes ou encore des productions créatives et dynamiques.

Le 7 avril 2026, le secrétaire général du Parti communiste et président de la République Tô Lâm a signé la décision de ratification de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï). Cet acte marque l’engagement fort et constant du Vietnam en faveur du respect du droit international, de la Charte des Nations unies et du multilatéralisme.

Cet instrument juridique international majeur constitue une base importante permettant au Vietnam de renforcer l’efficacité de la prévention, de la détection, de l’enquête et de la répression de la cybercriminalité, répondant ainsi aux exigences de garantie de la sécurité nationale et de l’ordre social dans un contexte de transformation numérique et d’intégration internationale approfondie.

Vân Anh/CVN