Le mal de l’air s’aggrave à Hanoi et suscite des craintes sanitaires

La qualité de l’air dans la capitale Hanoi s’est fortement dégradée vendredi 6 février, atteignant des niveaux mauvais et dangereux pour la santé. Plusieurs stations de surveillance ont enregistré des relevés alarmants, incitant les experts en santé publiqu et les autorités sanitaires à lancer des avertissements.

>> Hanoï expérimente un système de prévision précoce de la qualité de l’air

>> Plus de 70 millions de motos à travers le pays devront être testés en pollution

Les données du Centre de surveillance environnementale du Nord ont montré qu’à 8 h, la station située au 556 rue Nguyên Van Cu enregistrait un indice de qualité de l’air (IQA) de 124, tandis que celle de l’Université des sciences et technologies de Hanoi affichait un IQA de 133 – les deux niveaux étant classés comme « mauvais ».

Des conditions plus graves ont été relevées à la station du parc Nhân Chinh–Khuât Duy Tiên, où l’IQA a atteint 188, un niveau considéré comme «malsain» et potentiellement dangereux pour la population, en particulier les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies respiratoires ou cardiovasculaires.

Plusieurs autres sites ont enregistré des valeurs encore plus élevées, classées dans la catégorie violette, notamment Quang Khanh avec un IQA de 517, l’Institut de santé publique de Hà Dông à 312 et la commune de Dông Truc à Thach Thât à 287, selon les données de surveillance publiques.

Les spécialistes de l’environnement attribuent cette pollution à une météo stagnante, caractérisée par de faibles vents et une forte humidité, ce qui limite la dispersion des polluants, combinée à une circulation dense et à l’activité économique post-fêtes.

Ils ont également pointé du doigt les émissions provenant des chantiers de construction, des installations industrielles, des véhicules diesel et du brûlage à l’air libre des déchets ménagers dans les zones périurbaines et suburbaines, autant de facteurs contribuant à l’augmentation des concentrations de particules fines (PM2,5).

Il est conseillé aux habitants de limiter leurs activités prolongées en extérieur, de porter des masques filtrant les PM2,5 lors de leurs déplacements et de suivre attentivement l’évolution de la qualité de l’air. En cas de niveaux dangereux de l’indice de qualité de l’air (IQA), les experts recommandent de rester à l’intérieur, de garder les fenêtres fermées et de veiller à la propreté de l’air intérieur.

Hanoi figure parmi les 10 villes les plus polluées au monde ces derniers jours, soulignant l’urgence d’améliorer la qualité de l’air.

Les autorités municipales mettent en place des mesures d’urgence pour la période 2025-2026, notamment un renforcement des contrôles sur les poussières de construction, les émissions des véhicules, le brûlage des déchets et les rejets industriels, ainsi que le lavage des routes, un suivi renforcé et la création de zones à faibles émissions. L’objectif est de réduire les concentrations de PM2,5 et d’atténuer les effets sur la santé des habitants.

VNA/CVN