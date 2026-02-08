Une nouvelle vague de froid fait grelotter le Nord

Une masse d’air froid renforcée a balayé dimanche 8 février le Nord et la région du Centre-Nord, apportant des pluies généralisées, des vents violents et une vague de froid inhabituellement mordante, ont indiqué les autorités météorologiques.

Contrairement à de nombreuses vagues de froid hivernales qui s’accompagnent généralement de sécheresse, cette vague de froid est accompagnée de pluies persistantes et d’une forte humidité, intensifiant considérablement le froid et créant une sensation de froid intense et pénétrante sur de vastes régions, notamment dans les provinces montagneuses et de moyenne altitude du Nord.

Dès le 8 février au matin, les vents de mousson du nord-est, combinés aux pluies, ont provoqué une chute rapide des températures dans de nombreuses localités. Le delta du fleuve Rouge a connu un froid intense dès l’après-midi, tandis que les zones montagneuses ont subi un froid extrême, avec des vents violents et des pluies prolongées qui ont rendu les températures ressenties bien inférieures aux températures enregistrées.

Les métérologues annoncent que le 9 février sera la journée la plus froide de cette vague de froid, avec des maximales diurnes peinant à dépasser les 15°C dans la majeure partie du nord du delta. Les minimales nocturnes devraient se situer entre 10 et 13°C dans les plaines, tandis que les régions montagneuses pourraient connaître des températures descendant jusqu’à 7-10°C, voire moins de 3°C en haute altitude, augmentant ainsi les risques de gel et de verglas.

Cette chute brutale des températures, combinée à la pluie et à des vents violents, rend cette vague de froid plus intense que lors d’un hiver sec habituel. Les habitants décrivent un froid mordant persistant tout au long de la journée, et non un froid limité aux nuits et aux premières heures du matin.

La masse d’air froid a également touché la région du Centre-Nord, notamment les provinces de Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh, où les températures ont commencé à chuter dès l’après-midi du 8 février, accompagnées de pluie et d’averses éparses. Les températures minimales dans la région devraient osciller entre 12 et 15°C.

Plus au sud, de Hà Tinh à la région côtière centrale, l’interaction entre l’air froid et les perturbations d’altitude d’origine est susceptible de provoquer des pluies généralisées, parfois fortes et orageuses.

Les météorologues ont averti que les pluies survenant par basses températures pourraient perturber les activités quotidiennes et les transports, en particulier à l’approche du Nouvel An lunaire, période de forte demande de déplacements. Les routes glissantes, la visibilité réduite et l’exposition prolongée au froid constituent des risques pour la santé, notamment pour les personnes âgées, les enfants et les travailleurs en extérieur.

Ils ont souligné que la combinaison d’air froid intense, d’une forte humidité et de précipitations est le principal facteur rendant cette vague de froid particulièrement désagréable, car le froid humide tend à abaisser la température ressentie tout au long de la journée.

Il a été conseillé aux habitants du Nord et du Centre-Nord de prendre des précautions contre les risques sanitaires liés au froid, de limiter leur exposition à l’extérieur pendant les périodes de basses températures et de rester vigilants face aux dangers potentiels tels que le gel, le grésil, les orages, la foudre et les fortes rafales de vent, en particulier dans les zones montagneuses.

